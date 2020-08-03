"Поддержите свободные и честные выборы в Беларуси" Цепкало обратился к лидерам 32 стран

Дождя , Цепкало обращает внимание, что в Беларуси уже 26 лет правит один человек, создавший «авторитарный режим, в котором не соблюдаются основные ценности демократического общества: сменяемость власти, свобода слова и волеизъявления, основные свободы человека». В письме, которое оказалось в распоряжении, Цепкало обращает внимание, что в Беларуси уже 26 лет правит один человек, создавший «авторитарный режим, в котором не соблюдаются основные ценности демократического общества: сменяемость власти, свобода слова и волеизъявления, основные свободы человека».





Цепкало отметил, что сейчас власти Беларуси «активно препятствуют» проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление «на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса».





Он обратился к лидерам стран с просьбой «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Беларуси и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику».





«Также от лица всего белорусского народа прошу оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся на территории вашей свободной страны.





Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы», — говорится в письме.





Он также перечисляет цели оппозиции, среди которых прозрачность выборов, избрание Светланы Тихановской в качестве президента страны, освобождение всех политзаключенных, а также проведение новых выборов в срок от трех до шести месяцев с участием всех альтернативных кандидтов.









Валерий Цепкало направил письмо





- президенту США Дональду Трампу,

- премьер-министру Канады Джастину Трюдо,

- премьеру Великобритании Борису Джонсону,

- президенту Франции Эммануэлю Макрону,

- президенту Украины Владимиру Зеленскому,

- канцлеру Германии Ангеле Меркель,

- премьеру Армении Николу Пашиняну,





а также лидерам Болгарии, Венгрии, Грузии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и других стран.





24 июля Цепкало сообщил, что уехал из Беларуси вместе с детьми, опасаясь ареста. Чтобы избежать этого, он приехал в Москву. Но на данный момент находится в Киеве.