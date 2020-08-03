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"Поддержите свободные и честные выборы в Беларуси" Цепкало обратился к лидерам 32 стран

03.08.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало написал открытое письмо президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии, Франции, Великобритании и Украины. России в этом списке нет.

"Поддержите свободные и честные выборы в Беларуси" Цепкало обратился к лидерам 32 стран
В письме, которое оказалось в распоряжении Дождя, Цепкало обращает внимание, что в Беларуси уже 26 лет правит один человек, создавший «авторитарный режим, в котором не соблюдаются основные ценности демократического общества: сменяемость власти, свобода слова и волеизъявления, основные свободы человека». 

Цепкало отметил, что сейчас власти Беларуси «активно препятствуют» проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление «на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса».

Он обратился к лидерам стран с просьбой «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Беларуси и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику».

«Также от лица всего белорусского народа прошу оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся на территории вашей свободной страны. 

Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы», — говорится в письме.

Он также перечисляет цели оппозиции, среди которых прозрачность выборов, избрание Светланы Тихановской в качестве президента страны, освобождение всех политзаключенных, а также проведение новых выборов в срок от трех до шести месяцев с участием всех альтернативных кандидтов.


Валерий Цепкало направил письмо

- президенту США Дональду Трампу, 
- премьер-министру Канады Джастину Трюдо, 
- премьеру Великобритании Борису Джонсону, 
- президенту Франции Эммануэлю Макрону, 
- президенту Украины Владимиру Зеленскому, 
- канцлеру Германии Ангеле Меркель, 
- премьеру Армении Николу Пашиняну, 

а также лидерам Болгарии, Венгрии, Грузии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и других стран.

24 июля Цепкало сообщил, что уехал из Беларуси вместе с детьми, опасаясь ареста. Чтобы избежать этого, он приехал в Москву. Но на данный момент находится в Киеве.
 
 
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Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало написал открытое письмо президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии,...
 
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