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"Поддержите свободные и честные выборы в Беларуси" Цепкало обратился к лидерам 32 стран
Источник материала: Партизан
Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало написал открытое письмо президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии, Франции, Великобритании и Украины. России в этом списке нет.
В письме, которое оказалось в распоряжении
Цепкало отметил, что сейчас власти Беларуси «активно препятствуют» проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление «на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса».
Он обратился к лидерам стран с просьбой «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Беларуси и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику».
«Также от лица всего белорусского народа прошу оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся на территории вашей свободной страны.
Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы», — говорится в письме.
Он также перечисляет цели оппозиции, среди которых прозрачность выборов, избрание Светланы Тихановской в качестве президента страны, освобождение всех политзаключенных, а также проведение новых выборов в срок от трех до шести месяцев с участием всех альтернативных кандидтов.
Валерий Цепкало направил письмо
- президенту США Дональду Трампу,
- премьер-министру Канады Джастину Трюдо,
- премьеру Великобритании Борису Джонсону,
- президенту Франции Эммануэлю Макрону,
- президенту Украины Владимиру Зеленскому,
- канцлеру Германии Ангеле Меркель,
- премьеру Армении Николу Пашиняну,
а также лидерам Болгарии, Венгрии, Грузии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и других стран.
24 июля Цепкало сообщил, что уехал из Беларуси вместе с детьми, опасаясь ареста. Чтобы избежать этого, он приехал в Москву. Но на данный момент находится в Киеве.
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Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало написал открытое письмо президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии,...
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