Что опаснее для окружающей среды: завод АКБ или автомобиль?

Источник материала: Виртуальный Брест

В среднем за год автомобиль выбрасывает в атмосферу 200 килограммов углекислого газа, 60 - оксида азота, 40 - углеводородов, три - металлической и резиновой пыли, два- сернистого газа и полкилограмма свинца.





Действительно, тормозные колодки сделаны из свинца, и они постепенно стираются в пыль, которая переносится ветром в лёгкие.

Воздействие автотранспорта на окружающую среду

Автомобиль, едва успев стать помощником человека, превращается в его врага. Автомобили насыщают воздух выхлопными газами. Ученые приводят впечатляющие цифры. Двигатель одного автомобиля потребляет в 45 раз больше кислорода, чем это необходимо для одного человека. Так же автомобиль является одним из главных загрязнителей атмосферного воздуха. А ведь число автомобилей все время непрерывно увеличивается!

Еще недавно его величество автомобиль был символом достаточного образа жизни и его стержнем. Стержнем он пока и остался, но стал символом образа смерти. Он лишает население воздуха. Двигатели внутреннего сгорания понижают вдвое больше кислорода, чем за такое же время его восстанавливается в результате круговорота в природе. Спасают лишь ветра, приносящие кислород с других территорий. Не будь, ветров население задохнулось бы от недостатка кислорода, как вытащенная из воды рыба.

Загрязнение воздуха автомобильным транспортом происходит в результате сжигания топлива. Химический состав выбросов зависит от вида и качества топлива, технологии производства, способа сжигания в двигателе и его технического состояния.

Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя, когда в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества в количествах, значительно превышающих выброс на нагрузочных режимах. Отработавшие газы двигателя внутреннего сгорания содержат около 200 компонентов.

Углеводороды - это не сгоревшие или не полностью сгоревшие компоненты топлива. Их доля резко возрастает в момент увеличения скорости при старте. Именно в момент нажатия на педаль газа или тормоза выделяется больше всего не сгоревших частиц. Кроме оксидов углерода выхлопные газы содержат альдегиды, обладающие резким запахом и раздражающим действием. К ним относятся акролеин и формальдегид, также в выхлопных газах содержится и бенз(а)пирен – это отравляющее вещество канцерогенного характера.

Выхлопные газы содержат также окиси азота, а именно двуокись азота, играющую большую роль в образовании продуктов превращения углеводородов в атмосферном воздухе.

В результате неполного сгорания топлива в двигателе автомашины часть углеводородов превращается в сажу, содержащую смолистые вещества. Особенно много сажи и смол образуется при технической неисправности мотора и в момент, когда водитель форсирует работу двигателя. В этих случаях за машиной тянется видимый хвост дыма. Такой технически неисправный двигатель выделяет в воздух в 15-20 раз больше окиси углерода, чем отрегулированный.

Ученые полагают, что на сегодняшний день 60% всех токсических примесей, отравляющих воздух индустриальных центров с интенсивным транспортным движением, выделяется автомобильными двигателями. Кроме того, при движении и особенно при торможении (т.е. при трении покрышек об асфальт) стираются тысячи тонн резины, которая затем в виде мельчайшей пыли поднимается в воздух.

Один легковой автомобиль в течение суток может выбрасывать до 1 кг выхлопных газов, в составе которых содержится около 3% окиси углерода (угарного газа), 0,6% - окиси азота, 0,5% углеводородов, 0,006% окиси серы. В автомобильном топливе содержится и соединения свинца, также попадающие в воздух.

Тяжелые металлы автотранспортного происхождения и их воздействие на растительность

Тяжелые металлы поступают в придорожное пространство, как в результате работы собственно автотранспортных средств, так и при истирании дорожного полотна.

Кадмий поступает в природную среду в результате износа шин и истирания асфальтобетона. Никель и хром – продукты износа покрытий кузовов, железо – продукт истирания цилиндров двигателя. Наиболее опасными загрязнителями природной среды среди тяжелых металлов традиционно считаются свинец и кадмий.

75% свинца, содержащегося в топливе двигателя внутреннего сгорания, выделяется в воздух в составе аэрозолей в сочетании с ионами хлора и брома и рассеивается. Наиболее крупные фракции свинца оседают на поверхностном слое почвы вблизи дороги (расстояние 5-7метров), а соединения более мелкой фракции отличаются хорошей растворимостью и поэтому большей токсичностью. Зона действия свинца этой фракции составляет от 30 до 100 метров от края полотна. Наиболее мелкие частицы третьей фракции свинца с током воздуха переносится на большие расстояния; их распределение поэтому связано прежде всего с метеоусловиями.

Более 655 выброшенного в воздух автотранспортными средствами свинца приходится на зону от 7-8 метров до 150-200м от бровки полотна дороги.

Растения подвергаются воздействию загрязнителей не только через почву, но и аэральным путем. Наземные части растений загрязняются непосредственно из воздуха, через корневую систему и вторично - с поверхности почвы.

Известно, что вблизи автомобильных дорог наибольшее количество свинца аккумулируется на поверхности растения.

Влияние вредных веществ на организм.

Помимо метеорологических факторов самоочищения атмосферы некоторые компоненты вредных выбросов автомобильного транспорта участвуют в процессах взаимодействия с компонентами воздушной среды, результатом которых является возникновение новых вредных веществ (вторичные атмосферные загрязнители). Загрязнители вступают с компонентами атмосферного воздуха в физическое, химическое и фотохимическое взаимодействия.

Чувствительность населения к действию загрязнения атмосферы зависит от большого числа факторов, в том числе от возраста, пола, общего состояния здоровья, питания, температуры и влажности и т.д. Лица пожилого возраста, дети, больные, курильщики, страдающие хроническим бронхитом, сердечной недостаточностью, астмой, являются более уязвимыми.

Воздух – продукт непрерывного потребления организма. Дыхательная система человека конечно же имеет ряд механизмов, помогающих защитить организм от воздействия загрязнителей воздуха. Волоски в носу отфильтровывают крупные частицы. Тонкие частицы представляют наибольшую опасность для здоровья человека, так как способны пройти через естественную защитную оболочку в легкие. Частицы первого типа безвредны, поскольку быстро осаждаются либо на поверхности земли, либо в верхних дыхательных путях. Частицы второго типа попадают глубоко в легкие. Установлено присутствие соединений углерода, углеводорода, ароматических веществ, мышьяка, ртути и др.

Влияние выхлопных газов автомобилей на здоровье человека (по X. Ф. Френчу, 1992 г.)

Вредные вещества

Последствия воздействия на организм человека

Оксид углерода

Препятствует абсорбированию кровью кислорода, что ослабляет мыслительные способности, замедляет рефлексы, вызывает сонливость и может быть причиной потери сознания и смерти

Свинец

Влияет на кровеносную, нервную и мочеполовую системы; вызывает, вероятно, снижение умственных способностей у детей, откладывается в костях и других тканях, поэтому опасен в течение длительного времени

Оксиды азота

Могут увеличивать восприимчивость организма к вирусным заболеваниям (типа гриппа), раздражают легкие, вызывают бронхит и пневмонию

Озон

Раздражает слизистую оболочку органов дыхания, вызывает кашель, нарушает работу легких; снижает сопротивляемость к простудным заболеваниям; может обострять хронические заболевания сердца, а также вызывать астму, бронхит

Токсичные выбросы (тяжелые металлы)

Вызывают рак, нарушение функций половой системы и дефекты у новорожденных



Последствия воздействия на организм человека вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, весьма серьезны и имеют широчайший диапазон действия: от кашля до летального исхода.

Планируемые выбросы свинцовых отходов от завода АКБ – 15-20 кг в год. В Бресте насчитывается более 150 000 автомобилей. Нетрудно рассчитать объем отходов свинца, вырабатываемых ими в год. 150 000х0,5=75 000 кг или 75 тонн. Пусть не все, а лишь только пятая часть автомобилей использует в двигателях внутреннего сгорания этилированный бензин – это все равно 15 тонн оксидов свинца в год которые выпадают на город.

Читатель также сможет сделать вывод, что перспективнее для охраны окружающей среды: закрытие завода АКБ или перевод автомобилей на электродвигатели?