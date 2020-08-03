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Илон Маск рассказал о мозговых чипах, которые позволят слушать музыку в голове

03.08.2020 20:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск рассказал о мозговых чипах, которые позволят слушать музыку в голове

Гендиректор Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск раскрыл детали своего нового стартапа – это разработка мозговых чипов, которые помогут людям слышать звуки за пределами привычных частот, пишет The Independent. 

Конечная цель проекта – налаживание прямой связи между компьютером и мозгом человека, отметил предприниматель. По словам Илона Маска, данная технология позволит транслировать музыку прямо в мозг. Также изобретение сможет регулировать уровень гормонов человека и поможет снять тревогу. Вживляемый чип стимулирует высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ.  

Кроме того, Илон Маск подчеркнул, что изобретение поможет людям с повреждениями головного мозга восстановить подвижность конечностей. 

ФОТО: © AP Photo/Kiichiro Sato

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Гендиректор Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск раскрыл детали своего нового стартапа – это разработка мозговых чипов, которые помогут людям слышать звуки за...
 
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