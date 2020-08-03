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Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже 4 августа в Беларуси стартует досрочное голосование на выборах Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минске в 10:00 откроется 687 участков.
Как заверили наших корреспондентов, к голосованию все готово. В 2020 году пришлось значительно поработать над тем, чтобы обеспечить эпидбезопасность избирателей. Это не только санитайзеры, которыми при желании могут воспользоваться посетители. Участковым избирательным комиссиям в прямом смысле пришлось вооружиться линейками и клейкой лентой.
Это уже традиция – избирательные участки преимущественно располагаются в учреждениях образования. В средней школе № 67 Минска сразу две точки для желающих выполнить свой гражданский долг. Для удобства избирателей их разместили на первом этаже – в фойе и в столовой.
Юлия Плешак, председатель участковой избирательной комиссии № 33 Московского района Минска:
Уверяют, к голосованию уже все готово. Оборудованы информационные стенды, места для избирательной комиссии и для наблюдателей. Учли эпидрекомендации: столы расположены на расстоянии друг от друга. В буквальном смысле вымеряли под линейку и наносили разметку.
Чтобы все были спокойны и сохраняли свое здоровье.
Внес вирус коррективы и в обычный декор самих кабин. Ручки, столы и стены будут обрабатывать постоянно. Другой вопрос – шторы. Если их сбрызгивать после каждого посетителя, к вечеру придется просто выжимать. Так что приняли решение: без штор, но с соблюдением тайны голосования. И это не ноу-хау белорусов. В других странах электоральные события в последнее время тоже проходили без традиционных занавесок.
Юлия Плешак:
Обозначены и дистанционные линии, где следующий избиратель будет ожидать своей очереди. Для людей с ограниченными возможностями также предусмотрены специальные трафареты. Работать будут на участке волонтеры, которые в случае необходимости окажут помощь. Никого не оставить без внимания уже постарались избирательные комиссии, формируя списки избирателей.
Татьяна Коваленя, заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 33 Московского района Минска:
И к истории вопроса о досрочном голосовании. Канада, Туркменистан, Турция, Украина, Швейцария и ряд других государств, где есть этот элемент электоральной кампании. В Соединенных Штатах на предварительный выбор отводят в среднем аж 21 день. В Финляндии возможность быть услышанными раньше прочих используют до 40 % жителей. Досрочное голосования, сколько бы о нем не говорили, популярно. Главное – дать возможность каждому выполнить свой гражданский долг.
Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:
Досрочное голосование стартует 4 августа в 10:00.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
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Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки
Новости Беларуси. Уже 4 августа в Беларуси стартует досрочное голосование на выборах Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минске в 10:00...
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