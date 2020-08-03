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Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

03.08.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже 4 августа в Беларуси стартует досрочное голосование на выборах Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минске в 10:00 откроется 687 участков.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

Как заверили наших корреспондентов, к голосованию все готово. В 2020 году пришлось значительно поработать над тем, чтобы обеспечить эпидбезопасность избирателей. Это не только санитайзеры, которыми при желании могут воспользоваться посетители. Участковым избирательным комиссиям в прямом смысле пришлось вооружиться линейками и клейкой лентой.

Зачем? Подробности у Анастасии Ярощик-Корниенко.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

Это уже традиция – избирательные участки преимущественно располагаются в учреждениях образования. В средней школе № 67 Минска сразу две точки для желающих выполнить свой гражданский долг. Для удобства избирателей их разместили на первом этаже – в фойе и в столовой.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

Юлия Плешак, председатель участковой избирательной комиссии № 33 Московского района Минска:
Сегодня утром мы в районной комиссии получили бюллетени для голосования. Сегодня комиссия уже работает. Поступают звонки от наших избирателей. Они хотят узнать во сколько они завтра могут прийти в первый день досрочного голосования. Мы объясняем, что с завтрашнего дня с 10:00 до 14:00 мы их ждем и с 16:00 до 19:00.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

Уверяют, к голосованию уже все готово. Оборудованы информационные стенды, места для избирательной комиссии и для наблюдателей. Учли эпидрекомендации: столы расположены на расстоянии друг от друга. В буквальном смысле вымеряли под линейку и наносили разметку.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

Чтобы все были спокойны и сохраняли свое здоровье.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

Внес вирус коррективы и в обычный декор самих кабин. Ручки, столы и стены будут обрабатывать постоянно. Другой вопрос – шторы. Если их сбрызгивать после каждого посетителя, к вечеру придется просто выжимать. Так что приняли решение: без штор, но с соблюдением тайны голосования. И это не ноу-хау белорусов. В других странах электоральные события в последнее время тоже проходили без традиционных занавесок.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

Юлия Плешак:
Тайна голосования соблюдена, то есть избиратель может не переживать. Никто не увидит, за кого он поставил свой голос. После того, как он прошел в кабинку, он может опустить бюллетень в урну.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

Обозначены и дистанционные линии, где следующий избиратель будет ожидать своей очереди. Для людей с ограниченными возможностями также предусмотрены специальные трафареты. Работать будут на участке волонтеры, которые в случае необходимости окажут помощь. Никого не оставить без внимания уже постарались избирательные комиссии, формируя списки избирателей.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

Татьяна Коваленя, заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 33 Московского района Минска:
В нашем избирательном участке около 3 000 избирателей. Приглашения уже отправлены по почтовым ящикам. Я думаю, что избиратели уже получили и готовы прийти на выборы.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

И к истории вопроса о досрочном голосовании. Канада, Туркменистан, Турция, Украина, Швейцария и ряд других государств, где есть этот элемент электоральной кампании. В Соединенных Штатах на предварительный выбор отводят в среднем аж 21 день. В Финляндии возможность быть услышанными раньше прочих используют до 40 % жителей. Досрочное голосования, сколько бы о нем не говорили, популярно. Главное – дать возможность каждому выполнить свой гражданский долг.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:
Для того чтобы каждый мог спокойно проголосовать в любое время, и существует досрочное голосование, не только в день выборов. Поэтому вот этот большой отрезок времени дается для того, чтобы человек мог ориентироваться и понимать, что если я на это время уезжаю в другой город и не буду на своем избирательном участке, но я хочу отдать свой голос за какого-то кандидата, то это лучше сделать досрочно.

Досрочное голосование стартует 4 августа в 10:00.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Проголосовать досрочно можно будет с 4 августа до субботы включительно до семи часов вечера. Отправляясь на избирательный участок, главное не забыть с собой удостоверяющий личность документ.

Люди в материале: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Юлия Плешак, Татьяна Коваленя, Дмитрий Шевцов, Анастасия Ярощик-Корниенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Уже 4 августа в Беларуси стартует досрочное голосование на выборах Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минске в 10:00...
 
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