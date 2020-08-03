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Молодежь задала вопросы председателю Барановичского райисполкома

03.08.2020 20:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель Барановичского райисполкома встретился с молодежным активом района

Молодежь задала вопросы председателю Барановичского райисполкома

Более 4600 человек в возрасте до 31 года, проживающих в Барановичском районе, – его потенциальный трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Несколько десятков представителей рабочей, творческой и школьной молодежи, успевших заявить о себе на том или ином поприще, стали участниками встречи с председателем райисполкома Михаилом Полуяном.

Ребята прибыли, как говорится, с корабля на бал: с экскурсии по району – под сень деревьев лыжероллерной трассы агрогородка Мир, реконструкция которой по поручению Президента страны была проведена в прошлом году, превратив ее в современный спортивный комплекс.

Молодежь задала вопросы председателю Барановичского райисполкома

Во время экскурсии молодежь посетила агроусадьбы «Лявоніха» в агрогородке Подгорная, «Медвежья завала» в деревне Ежона, где увидели воплощение инициатив жителей этих мест. И познакомились с реализацией одного из инвестиционных проектов с участием российского капитала – строительством туристического комплекса у деревни Колбовичи, который станет крупнейшим в Барановичском районе. Его владелец СООО «ЭкоБел «Колбовичи» собирается привлечь туристов алтайской народной медициной, рыбалкой на осетра и национальной белорусской кухней.

И пока юноши и девушки осмысливали увиденное во время экскурсии по району, к ним с приветственным словом обратился Михаил Полуян: «Уважаемое молодое и перспективное поколение Барановичского района!..» Слог высокий и торжественный, но уместный и точный. Руководитель района рассказал ребятам о земле, на которой они живут, о достижениях района, который в экономическом рейтинге области и страны занимает ведущие места, в котором выросло 14 Героев Социалистического Труда, а многие неравнодушные сердцем люди получили здесь вдохновение и творческую окрыленность.

Молодежь задала вопросы председателю Барановичского райисполкома

Торжественной и красочной получилась церемония награждения юношей и девушек за творческий подход, инициативу и высокие достижения в труде, активное участие в общественной и культурной жизни Барановичского района. Среди награжденных заведующая и режиссер Мирновским СДК Инга Роик и Денис Черненко, главный зоотехник ОАО «СтоловичиАгро» Илья Кухарчик, инженер-механик птицефабрики «Дружба» Алексей Осташко, инженер-энергетик Барановичского лесхоза Руслан Червяков и др.

Получили награды и участники районного этапа сельскохозяйственного проекта «Властелин села», реализовавшие себя на родной земле, и победители районных молодежного интернет-форума патриотической песни «Terravision-2020», посвященного 75-летию Великой Победы, онлайн-проекта «Согрейте мир в лучах добра», конкурса патриотической фотографии…

В рамках открытого диалога «Беларусь: вчера, сегодня, завтра» молодежь задала вопросы председателю райисполкома. Как сделать жизнь молодых краше, внести свой личный вклад в развитие экономического благосостояния и могущества страны, как реализовать свой научный потенциал – эти и другие вопросы обсуждали все вместе.

– Сегодня много говорят об изменениях в жизни страны. А какой вы помните ее, Михаил Николаевич, на заре становления, как менялось наше государство за эти годы? – спросил председателя райисполкома педагог-организатор Леснянской средней школы Артем Дробушевич.

Молодежь задала вопросы председателю Барановичского райисполкома

– В конце 80-х годов, начале 90-х прошлого столетия я работал председателем Малогородищенского сельского Совета Ляховичского района, – вспоминал Михаил Полуян. – Скажу так: даже если деньги у людей были, то купить нечего было. Мы делили по талонам, по купонам даже обыкновенные колготки, носочки, которые нужны деткам в детском садике – ничего не хватало. Не говоря уже о каких-то игрушках. Тем более о сложнобытовой технике, мебели, автомобилях – все стояли в очереди для их покупки. И если какой-то товар привезут на территорию сельского Совета, а у нас проживало тогда 2,5 тысячи человек, в школе было более 300 учеников, то купить его возможности не было – товаров просто не хватало. Когда в 1994 году прошли первые выборы президента страны, пошел отсчет становления нашего государства…

Родившимся и выросшим в суверенном государстве трудно и представить, что такое было у истоков его создания. Но ребята уверены, что у них есть все возможности отыскать и утвердить свое место в жизни для процветания родного края и государства.

 
 
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  Председатель Барановичского райисполкома встретился с молодежным активом района Более 4600 человек в возрасте до 31 года, проживающих в Барановичском районе, –...
 
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