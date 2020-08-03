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Кандидат Андрей Дмитриев посетил Слуцк, ответил на вопросы избирателей и журналиста. Видео

03.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Кандидат Андрей Дмитриев посетил Слуцк, ответил на вопросы избирателей и журналиста. Видео

Кандидат в президенты Республики Беларусь Андрей Владимирович Дмитриев первым из кандидатов посетил Слуцк и провёл пикет у здания Городского молодёжного центра.

Несмотря на рабочее время, некоторые случчане целенаправленно пришли услышать Дмитриева, время от времени подходили и случайные прохожие.

Кандидат рассказал о своей программе, подискутировал и ответил на вопросы избирателей, а затем ответил на вопросы журналиста SlutskGorod.

В том числе мы озвучили самый распространённый вопрос: Дмитриев - спойлер? Вот что он ответил.



 
 
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Кандидат в президенты Республики Беларусь Андрей Владимирович Дмитриев первым из кандидатов посетил Слуцк и провёл пикет у здания Городского молодёжного центра.
 
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