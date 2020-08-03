Кандидат Андрей Дмитриев посетил Слуцк, ответил на вопросы избирателей и журналиста. Видео

Источник материала: Слуцк Город





Кандидат в президенты Республики Беларусь Андрей Владимирович Дмитриев первым из кандидатов посетил Слуцк и провёл пикет у здания Городского молодёжного центра.

Несмотря на рабочее время, некоторые случчане целенаправленно пришли услышать Дмитриева, время от времени подходили и случайные прохожие.

Кандидат рассказал о своей программе, подискутировал и ответил на вопросы избирателей, а затем ответил на вопросы журналиста SlutskGorod.

В том числе мы озвучили самый распространённый вопрос: Дмитриев - спойлер? Вот что он ответил.





