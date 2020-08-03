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Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От фольклора до современного искусства. Во многом белорусская культурная палитра известна благодаря фестивалям, рассказали в проекте «Сделано».
За последние пару десятилетий в нашей стране усовершенствовали подходы и способы интересно подать свои традиции и открыть новые таланты. Фестивальная полифония нашей страны звучит на весь мир.
В Беларуси с международным размахом и местным колоритом проходят рыцарские турниры, Фэст экскурсоводов, День письменности, театральные форумы и даже велосипедный «Viva Ровар». Фестивалить привыкли много и от души.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь, 2015 г.:
За кроснами, которым больше века, Валентина работает с особым трепетом. Именно так её прабабушки проводили зимние вечера. Ткачество было одним из главных промыслов. А здесь на Понемонье умелицы вот так ряд за рядом ткали в своей оригинальной технике. Возродить уникальное белоузорное ткачество было непросто. Два года назад этот вид ремесла получил статус нематериальной историко-культурной ценности.
Валентина Сильванович, мастер Лидского районного центра культуры и народного творчества:
Наталья Левшунова, начальник отдела культуры Лидского райисполкома:
Здесь нет ограждений как в привычных музеях, напротив, разрешено присесть на кровать под балдахином или устроиться на шкуре быка у камина и попробовать сыграть в королевские шахматы.
Анна Некрашевич, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:
Но не музеем единым интересен современный замок. Он легко превращается в площадку для концертов, рыцарских турниров и фаер-шоу. В этом году поводов для музыкально-исторического симбиоза особенно много.
Ольга Пилипчук, директор Лидского историко-художественного музея:
К многочисленным культурным проектам готовы подключаться и местные художники. Работа скульптора Ричарда Груши первой встречает гостей Лиды.
Ричард Груша, скульптор:
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Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси
Новости Беларуси. От фольклора до современного искусства. Во многом белорусская культурная палитра известна благодаря фестивалям, рассказали в проекте...
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