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Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

03.08.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От фольклора до современного искусства. Во многом белорусская культурная палитра известна благодаря фестивалям, рассказали в проекте «Сделано».  

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

За последние пару десятилетий в нашей стране усовершенствовали подходы и способы интересно подать свои традиции и открыть новые таланты. Фестивальная полифония нашей страны звучит на весь мир.  

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

Любителям классики – проект Юрия Башмета, фольклора – поставские «Звіняць цымбалы», а ещё Александрия, Молодечно и, конечно, «Славянский базар».  

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

В Беларуси с международным размахом и местным колоритом проходят рыцарские турниры, Фэст экскурсоводов, День письменности, театральные форумы и даже велосипедный «Viva Ровар». Фестивалить привыкли много и от души.

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Проводим конкурсы, смотры, сегодня мы должны думать о будущем. Это одна из приоритетных задач – кто лучшие традиции белорусской культуры понесёт в будущее, передаст новым поколениям белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь, 2015 г.:
Белорусский народ бережно хранит живую фольклорную традицию. Мы не забываем наши песни, сказки, обычаи, которые передаются из поколения в поколение уже не одну тысячу лет. И это наше великое богатство.  

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

За кроснами, которым больше века, Валентина работает с особым трепетом. Именно так её прабабушки проводили зимние вечера. Ткачество было одним из главных промыслов. А здесь на Понемонье умелицы вот так ряд за рядом ткали в своей оригинальной технике. Возродить уникальное белоузорное ткачество было непросто. Два года назад этот вид ремесла получил статус нематериальной историко-культурной ценности.    

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

Валентина Сильванович, мастер Лидского районного центра культуры и народного творчества:  
Это было одно из основных ремёсел и то, что оно возродилось, мы передаём и показываем, как вот раньше делали ту же самую ткань, тот же самый ручник. Приходят, они смотрят, наблюдают, и нам это интересно передавать, показывать.  

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

Знакомить с традициями своего региона туристов в этом году появилось больше возможностей. Лида – культурная столица Беларуси-2020. Традиции присваивать такой статус самобытным городам уже 10 лет. Переходящий титул – импульс для культурного бума.  

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

Наталья Левшунова, начальник отдела культуры Лидского райисполкома:   
Мы обновляем наши учреждения культуры, наши школы искусств. Поэтому счастье со стороны финансирования, конечно, мы почувствовали. Получилось на сегодняшний день реализовать уже более 25 проектов. Это у нас и «Гитарный Олимп» – фестиваль игры на гитаре, состоялась одна встреча с партнёрами в Шальчининкае в рамках программы «Музыкальный мост дружбы».   

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

Не просто побывать на выставке, а почувствовать себя средневековым князем главная фишка новой экспозиции в Лидском замке. Этим летом после реставрации башня Гедимина наконец открылась для туристов. Несколько ярусов сплошь фотозоны.   

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

Здесь нет ограждений как в привычных музеях, напротив, разрешено присесть на кровать под балдахином или устроиться на шкуре быка у камина и попробовать сыграть в королевские шахматы.  

Анна Некрашевич, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:
Посетители могут примерить шлемы, доспехи, взять меч, в интерактивном зале надеть корону, почувствовать себя королём и королевой. Так как в нашем замке был свадебный пир в знак того, что польский король Ягайло обвенчался с Софьей Гольшанской.   

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

Но не музеем единым интересен современный замок. Он легко превращается в площадку для концертов, рыцарских турниров и фаер-шоу. В этом году поводов для музыкально-исторического симбиоза особенно много.   

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

Ольга Пилипчук, директор Лидского историко-художественного музея:   
Театральные, анимационные, экскурсионные программы, а также различные камерные концерты. Так, у нас в конференц-зале периодически проводятся концерты камерной музыки, мы даём возможность нашим местным музыкантам показать себя. Также у нас проводятся встречи со специалистами, которые занимались Лидским замком – это историки, археологи. Даём возможность художникам показать, как они видят историческую часть города. Уже стал брендовым для нашего объекта «Фенікс фаер-фэст», который в себя вбирает специалистов в этом направлении не только из Беларуси, но и Литвы, России.  

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

К многочисленным культурным проектам готовы подключаться и местные художники. Работа скульптора Ричарда Груши первой встречает гостей Лиды.   

Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

Ричард Груша, скульптор:  
Когда видишь свои работы на фотографиях, где-то в интернете, уже не зря пройден какой-то кусочек жизни, и не пропали работы, то есть они нужны кому-то.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Бондарь, Валентина Сильванович, Наталья Левшунова, Анна Некрашевич, Ольга Пилипчук, Ричард Груша

 
 
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Новости Беларуси. От фольклора до современного искусства. Во многом белорусская культурная палитра известна благодаря фестивалям, рассказали в проекте...
 
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