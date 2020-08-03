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Уборочная-2020: в Витебской области только приступили к массовому сбору зерна – об особенностях работы в полях на севере Беларуси

03.08.2020 21:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2020: в Витебской области только приступили к массовому сбору зерна – об особенностях работы в полях на севере Беларуси

Едва ли не круглосуточно кипит работа в полях. В стране обмолочено более 40% площадей зерновых. Правда, в Витебской области к массовому сбору зерна только приступают. Дальше – без выходных, не упуская драгоценного времени. Об особенностях уборочной кампании на севере страны.

На максимальных скоростях, а здесь это 8 км/час, Леонид Алексеенко уже неделю. Сначала убирали рапс – собрали почти 500 тонн. Теперь зерновые. Если позволяет погода - в поле трудятся и до двух часов ночи. Для Леонида эта уборочная уже пятая, к нагрузкам не привыкать. Среди молодёжных экипажей этим летом он первый, кто в области намолотил тысячу тонн зерна.

Леонид Алексеенко, комбайнер филиала «Заозерье» Витебского мясокомбината: «Бывает такое поле, что роса только под утро, по влажности смотришь - потери в допуске и по максимуму-по максимуму, потому что сегодня тепло, а завтра дождь, и как мы будем убирать, стараемся в сроки».

За смену на комбайне Леонид намолачивает почти 300 тонн. Такой результат – командная работа. Иногда передышку командиру экипажа даёт помощник. Для Сергея Колбасова – это всего вторая аграрная компания, он уже знал, что на ближайший месяц о танцах можно забыть, две дискотеки в клубе уже пропустил. 

Сергей Колбасов, помощник комбайнера филиала «Заозерье» Витебского мясокомбината: «Редко видимся теперь, что сделаешь, терпит девушка, родителей почти не вижу, поздно приезжаю, не вижу никого. Работай и всё, молодец, что они еще скажут, они сами всё прекрасно понимают – уборочная».

Весь август перед глазами экипажа комбайна одна картина – бескрайнее море: пшеничное, или как сейчас ржаное. Дорогостоящая техника если и простаивает, то только для того чтобы освободить бункер. Грузовики всегда рядом, чтобы не было дефицита техники, сегодня арендовали одну машину у автотранспортной компании, завтра придёт вторая. У всех, кто задействован в уборочной, – график без выходных и праздников и даже день ВДВ в поле.

Михаил Евтушевский, водитель автотранспортного предприятия № 14: «Отработал и всё, и весь праздник, приехал домой в пол одиннадцатого, а напарник со мной приехал около часа ночи».

С погодой пока ладим, рассказывает директор филиала «Заозерье» Витебского мясокомбината. Техника все время в поле. И даже в непогоду выкраивали и два, и три часа для работы. На сегодня убрали уже четверть полей. Думали прошлый год был рекордным - намолотили 11 тыс. тонн зерна. В этом готовы превысить прежний показатель еще на треть. Пшеница даёт до 70 центнеров с гектара, гибридная рожь 60. Собственного зерна нужно много, главное направление сельхозпредприятия - молоко.    

Александр Быков, директор филиала «Заозерье» Витебского мясокомбината: «Потенциал побольше у этой ржи, корма нам нужны концентрированные, для своего производства используем их, для производства кормов».

По сравнению с прошлым годом стартовали на севере страны на две недели позже. Непогода отступает и комбайны на тех полях, куда еще недавно не могли заехать. На сегодня более 15% зерновых уже убрано. Витебская область только набирает обороты, все хозяйства приступили к массовой уборке зерновых.

Валерий Нерозя, начальник управления земледелия Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома: «На прошлой неделе мы в день не могли убирать более 7 тыс. гектар, за выходные цифра была увеличена в 2 раза и темпы растут, и 5% площадей будет ежедневно убираться».

Такими темпами регион справится с уборкой урожая за 20 погожих дней. На полях рекордные за последние годы зерновые, в прошлом году до заветной цифры не хватило пару десятков тонн зерна. В этом августе впервые за последние пять лет область может преодолеть планку в миллион тонн зерна.   

 

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Едва ли не круглосуточно кипит работа в полях. В стране обмолочено более 40% площадей зерновых. Правда, в Витебской области к массовому сбору зерна только...
 
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