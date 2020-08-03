ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Собирались полгода, а сделали за две недели. К санаторию возле посёлка Приозёрский отремонтировали дорогу

03.08.2020 21:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приозерский. Местные смело себя называют главным экопоселком Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собирались полгода, а сделали за две недели. К санаторию возле посёлка Приозёрский отремонтировали дорогу

Хоть и живет около четверти тысячи жителей, каждый год здесь бывают до 4 000 гостей – Германия, Польша, вся Прибалтика. Едут в санаторий, что расположился по соседству. Правда, идиллию с природой омрачало отсутствие дороги. Старенький асфальт со времен советского военного городка совсем прохудился.

Собирались полгода, а сделали за две недели. К санаторию возле посёлка Приозёрский отремонтировали дорогу

Раиса Дурович, староста поселка Приозерский:
Было гравийное покрытие. Пока проедешь эти три километра с Каменца обратно и машина трясется, подвески летят, пыль в салоне вся была, было невозможно дышать. Хотя санаторий республиканского значения, но подъездная дорога была ужасная.

Собирались полгода, а сделали за две недели. К санаторию возле посёлка Приозёрский отремонтировали дорогу

Тогда местные – многие работают или в санатории, или ездят в Каменец – писали обращения, сначала в райиспоком. Вопрос упирался в финансирование.

«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи

Но через полгода заветные 7 километров асфальта проложили. Причем за две недели.

Собирались полгода, а сделали за две недели. К санаторию возле посёлка Приозёрский отремонтировали дорогу

Галина Цевелюк, жительница поселка Приозерский:
Сейчас совсем другое: едешь дорога как песня.

Люди в материале: Раиса Дурович, Галина Цевелюк, Кристина Протосовицкая

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Приозерский. Местные смело себя называют главным экопоселком Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хоть и живет около...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уборочная-2020: в Витебской области только приступили к массовому сбору зерна – об особенностях работы в полях на севере Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика