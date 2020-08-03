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Собирались полгода, а сделали за две недели. К санаторию возле посёлка Приозёрский отремонтировали дорогу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Приозерский. Местные смело себя называют главным экопоселком Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хоть и живет около четверти тысячи жителей, каждый год здесь бывают до 4 000 гостей – Германия, Польша, вся Прибалтика. Едут в санаторий, что расположился по соседству. Правда, идиллию с природой омрачало отсутствие дороги. Старенький асфальт со времен советского военного городка совсем прохудился.
Раиса Дурович, староста поселка Приозерский:
Тогда местные – многие работают или в санатории, или ездят в Каменец – писали обращения, сначала в райиспоком. Вопрос упирался в финансирование.
Но через полгода заветные 7 километров асфальта проложили. Причем за две недели.
Галина Цевелюк, жительница поселка Приозерский:
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Собирались полгода, а сделали за две недели. К санаторию возле посёлка Приозёрский отремонтировали дорогу
Новости Беларуси. Приозерский. Местные смело себя называют главным экопоселком Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хоть и живет около...
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