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«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всю жизнь семья Язовских арендовала дом в Каменюках недалеко от Беловежской пущи – вдвоем с мужем работают в национальном парке. Там и выросли старшие дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жанна Язовских, жительница Каменца:
А вот с младшими история другая: теперь они хозяева в своем доме, где почти 300 квадратов – места точно хватит всем.
Жанна Язовских:
Жанна Язовских не скрывает радости. Если бы не оформили вовремя все документы до совершеннолетия дочери, приобрести жилье на льготных условиях уже не смогли бы.
Их просьбу по-человечески услышали.
Жанна Язовских:
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Новости Беларуси. Всю жизнь семья Язовских арендовала дом в Каменюках недалеко от Беловежской пущи – вдвоем с мужем работают в национальном парке. Там и выросли...
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