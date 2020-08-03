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«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи

03.08.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всю жизнь семья Язовских арендовала дом в Каменюках недалеко от Беловежской пущи – вдвоем с мужем работают в национальном парке. Там и выросли старшие дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи

Жанна Язовских, жительница Каменца:
Познакомьтесь, это мои детки. У меня восемь детей. Из них уже пятеро совершеннолетние.

«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи

А вот с младшими история другая: теперь они хозяева в своем доме, где почти 300 квадратов – места точно хватит всем.

«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи

Жанна Язовских:
Я очень хотела большой дом, потому что семья большая, она разрастается. Внук уже появился у старшего сына. Они все приезжают, и нам, конечно, хотелось бы, чтобы вся семья собиралась.

«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи

Жанна Язовских не скрывает радости. Если бы не оформили вовремя все документы до совершеннолетия дочери, приобрести жилье на льготных условиях уже не смогли бы.

«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи

Их просьбу по-человечески услышали.

«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи

Жанна Язовских: 
Мы очень рады, благодарны руководству каменецкому, потому что они пошли навстречу и быстренько все это организовали. Помогли оформить быстро, и мы уже полгода в этом доме.

Люди в материале: Жанна Язовских, Кристина Протосовицкая

 
 
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Новости Беларуси. Всю жизнь семья Язовских арендовала дом в Каменюках недалеко от Беловежской пущи – вдвоем с мужем работают в национальном парке. Там и выросли...
 
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