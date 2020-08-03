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Это не покажут по ТВ! «Тревожная кнопка», 208-й выпуск - только в Интернете!

03.08.2020 21:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это не покажут по ТВ! «Тревожная кнопка», 208-й выпуск - только в Интернете!

Смотрите в программе «Тревожная кнопка». Выпуск 208 от 03.08.2020: 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАНОС. Островецкий район. На закруглении неасфальтированного участка дороги автомобиль «Дача Сандеро» ушёл в неуправляемый занос и опрокинулся. 

ИЗ ОКНА. Оршанский район. Агрогородок Зубревичи. В первом часу ночи спасателей оповестили о пожаре в многоквартирном доме на улице Озёрной. 

НОЧНОЙ ПОЗОР. Лепельский район. Упрямство, с которым водитель «Фольксвагена» отказывался подчиниться требованиям инспекторов ГАИ об остановке, вскоре объяснилось.  

ПРОБЛЕМ ПО ГОРЛО. Петриковский район. Спасатели вытащили из трясины двух мужчин. 

А НУ-КА, ДЕВУШКИ. Барановичи. Двое молодых людей пригласили в гости столько же девчонок. С ночёвкой. 

НЕ ТУДА ЗАПРАВИЛСЯ. Воложинский район. В обеденное время сотрудники ГАИ остановили трактор. Подозрения инспекторов оказались обоснованными. 

В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ. Минск. Квадрокоптер МВД в деталях запечатлел кражу, крупную во всех отношениях. 

НОЛЬ ПРАВ.  Ивановский район. В агрогородке Мотоль на Юбилейной улице столкнулись «БМВ» и мотоцикл. 

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ. Костюковичи. Камера видеонаблюдения запечатлела момент кражи.  

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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