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Это не покажут по ТВ! «Тревожная кнопка», 208-й выпуск - только в Интернете!
Источник материала: ОНТ
Смотрите в программе «Тревожная кнопка». Выпуск 208 от 03.08.2020:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАНОС. Островецкий район. На закруглении неасфальтированного участка дороги автомобиль «Дача Сандеро» ушёл в неуправляемый занос и опрокинулся.
ИЗ ОКНА. Оршанский район. Агрогородок Зубревичи. В первом часу ночи спасателей оповестили о пожаре в многоквартирном доме на улице Озёрной.
НОЧНОЙ ПОЗОР. Лепельский район. Упрямство, с которым водитель «Фольксвагена» отказывался подчиниться требованиям инспекторов ГАИ об остановке, вскоре объяснилось.
ПРОБЛЕМ ПО ГОРЛО. Петриковский район. Спасатели вытащили из трясины двух мужчин.
А НУ-КА, ДЕВУШКИ. Барановичи. Двое молодых людей пригласили в гости столько же девчонок. С ночёвкой.
НЕ ТУДА ЗАПРАВИЛСЯ. Воложинский район. В обеденное время сотрудники ГАИ остановили трактор. Подозрения инспекторов оказались обоснованными.
В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ. Минск. Квадрокоптер МВД в деталях запечатлел кражу, крупную во всех отношениях.
НОЛЬ ПРАВ. Ивановский район. В агрогородке Мотоль на Юбилейной улице столкнулись «БМВ» и мотоцикл.
НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ. Костюковичи. Камера видеонаблюдения запечатлела момент кражи.
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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Смотрите в программе «Тревожная кнопка». Выпуск 208 от 03.08.2020: СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАНОС. Островецкий район. На закруглении неасфальтированного участка дороги автомобиль...
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