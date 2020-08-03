Это не покажут по ТВ! «Тревожная кнопка», 208-й выпуск - только в Интернете!

Источник материала: ОНТ

Смотрите в программе «Тревожная кнопка». Выпуск 208 от 03.08.2020:

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАНОС. Островецкий район. На закруглении неасфальтированного участка дороги автомобиль «Дача Сандеро» ушёл в неуправляемый занос и опрокинулся.

ИЗ ОКНА. Оршанский район. Агрогородок Зубревичи. В первом часу ночи спасателей оповестили о пожаре в многоквартирном доме на улице Озёрной.

НОЧНОЙ ПОЗОР. Лепельский район. Упрямство, с которым водитель «Фольксвагена» отказывался подчиниться требованиям инспекторов ГАИ об остановке, вскоре объяснилось.

ПРОБЛЕМ ПО ГОРЛО. Петриковский район. Спасатели вытащили из трясины двух мужчин.

А НУ-КА, ДЕВУШКИ. Барановичи. Двое молодых людей пригласили в гости столько же девчонок. С ночёвкой.

НЕ ТУДА ЗАПРАВИЛСЯ. Воложинский район. В обеденное время сотрудники ГАИ остановили трактор. Подозрения инспекторов оказались обоснованными.

В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ. Минск. Квадрокоптер МВД в деталях запечатлел кражу, крупную во всех отношениях.

НОЛЬ ПРАВ. Ивановский район. В агрогородке Мотоль на Юбилейной улице столкнулись «БМВ» и мотоцикл.

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ. Костюковичи. Камера видеонаблюдения запечатлела момент кражи.

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