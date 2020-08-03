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«Пока приходишь, внук не дожидается». Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. тонн зерна. Вот что говорят аграрии

03.08.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первыми в Брестской области 100 тысяч тонн зерна положили в закрома в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пока приходишь, внук не дожидается». Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. тонн зерна. Вот что говорят аграрии

Существенный намолот – своеобразный индикатор хлеборобского мастерства и стабильной работы аграриев. Урожайность в районе в 2020 году превысила прошлогоднюю в 1,5 раза.

«Пока приходишь, внук не дожидается». Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. тонн зерна. Вот что говорят аграрии

В Пружанском районе уже прошли больше двух третей посевных площадей. За рабочий день комбайнеры в полях убирают по 8 000 тонн зерна. В горячий сезон рабочий график с шести утра до одиннадцати вечера.

«Пока приходишь, внук не дожидается». Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. тонн зерна. Вот что говорят аграрии

Александр Мардань, комбайнер ОАО «Великосельское Агро»:
В этом году получил новый комбайн, намолотил уже более 1 500 тонн. Напряженно, погода. С утра встаешь, дотемна. Пока приходишь, внук не дожидается. Хочет деда видеть на комбайне. Так что все радует.

«Пока приходишь, внук не дожидается». Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. тонн зерна. Вот что говорят аграрии

В хозяйстве «Великосельское Агро» жатва идет на более чем 2 000 гектаров. Завершить уборку планируют уже к выходным и получить не меньше 15 тысяч тонн зерна. Треть пойдет как белковый компонент в рацион буренок (а их в хозяйстве 3 000), остальное – на продажу. Урожайность зерновых – одна из самых высоких в регионе.

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«Пока приходишь, внук не дожидается». Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. тонн зерна. Вот что говорят аграрии

Василий Севостьянчик, директор ОАО «Великосельское Агро»:
Это не мегасупер, это хороший результат, который мы сами своим трудом создали. Конечно, 63,5 центнера сегодня у нас составляет урожайность против 43,8 прошлогодних. Это без малого полтора раза.

«Пока приходишь, внук не дожидается». Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. тонн зерна. Вот что говорят аграрии

Сергей Суббота, главный агроном ОАО «Великосельское Агро»:
Каждый год мы испытываем какие-то новые сорта, берем на испытания для себя, смотрим, как развиваются растения, как работают препараты, и в дальнейшем выбираем для себя то, что больше всего нам нравится для наших земель, условий погодных.

«Пока приходишь, внук не дожидается». Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. тонн зерна. Вот что говорят аграрии

В целом в Брестской области убрали уже 60 % площадей. К стотысячному рубежу по намолоту приближается и Барановичский район. Еще четыре на подходе.

Люди в материале: Александр Мардань, Василий Севостьянчик, Сергей Суббота

 
 
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Новости Беларуси. Первыми в Брестской области 100 тысяч тонн зерна положили в закрома в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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