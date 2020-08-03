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«Пока приходишь, внук не дожидается». Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. тонн зерна. Вот что говорят аграрии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первыми в Брестской области 100 тысяч тонн зерна положили в закрома в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Существенный намолот – своеобразный индикатор хлеборобского мастерства и стабильной работы аграриев. Урожайность в районе в 2020 году превысила прошлогоднюю в 1,5 раза.
В Пружанском районе уже прошли больше двух третей посевных площадей. За рабочий день комбайнеры в полях убирают по 8 000 тонн зерна. В горячий сезон рабочий график с шести утра до одиннадцати вечера.
Александр Мардань, комбайнер ОАО «Великосельское Агро»:
В хозяйстве «Великосельское Агро» жатва идет на более чем 2 000 гектаров. Завершить уборку планируют уже к выходным и получить не меньше 15 тысяч тонн зерна. Треть пойдет как белковый компонент в рацион буренок (а их в хозяйстве 3 000), остальное – на продажу. Урожайность зерновых – одна из самых высоких в регионе.
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Василий Севостьянчик, директор ОАО «Великосельское Агро»:
Сергей Суббота, главный агроном ОАО «Великосельское Агро»:
В целом в Брестской области убрали уже 60 % площадей. К стотысячному рубежу по намолоту приближается и Барановичский район. Еще четыре на подходе.
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«Пока приходишь, внук не дожидается». Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. тонн зерна. Вот что говорят аграрии
Новости Беларуси. Первыми в Брестской области 100 тысяч тонн зерна положили в закрома в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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