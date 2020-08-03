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В 10 лет уже собирают роботов-сумоистов. Чем уникальна Озерцовская средняя школа?

03.08.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благодаря постоянной поддержке главы государства, сегодня Парк высоких технологий – ведущий кластер IT в Восточной Европе и СНГ, рассказали в проекте «Сделано».

В 10 лет уже собирают роботов-сумоистов. Чем уникальна Озерцовская средняя школа?

При этом ПВТ решает проблему занятости молодежи. Талантливых парней и девушек до 31 года здесь больше половины. И своих айтишников компании практически ведут со школьной скамьи.

В 10 лет уже собирают роботов-сумоистов. Чем уникальна Озерцовская средняя школа?

С первого класса я начал собирать от самых простеньких машинок, которые только поворачивают шестеренки и крутятся колесики, до тяжелых механизмов.

В 10 лет уже собирают роботов-сумоистов. Чем уникальна Озерцовская средняя школа?

О таких говорят: «Умный не по годам». Мише Федорову всего 10, но познаниями в робототехнике он может превзойти любого сверстника, а серьезными планами – даже многих взрослых.

В 10 лет уже собирают роботов-сумоистов. Чем уникальна Озерцовская средняя школа?

У четвероклассника здесь, как и с роботами, все предельно ясно – растет программистом. Такие намерения и у остальных ребят.

В 10 лет уже собирают роботов-сумоистов. Чем уникальна Озерцовская средняя школа?

Никого не смущают каникулы. В школу под Минском приходят регулярно. Сегодня, к примеру, здесь настоящие баталии роботов-сумо. Такой технологичный кружок по интересам в учреждении открылся в 2016 году. С тех пор с робототехникой на «ты» каждый шестой ученик.

В 10 лет уже собирают роботов-сумоистов. Чем уникальна Озерцовская средняя школа?

Сергей Судник, учитель информатики и физики Озерцовской средней школы:
Дети, начиная с первого класса, тянутся к этим игрушкам, даже не требуется на начальном этапе их заинтересовывать. Они сами хотят этим заниматься. У нас уже есть собственная база – наборы для занятий с учащимися с 1 до 11 класса. Участвуем в различных робототехнических соревнованиях.

В 10 лет уже собирают роботов-сумоистов. Чем уникальна Озерцовская средняя школа?

Информационные технологии – сегодня одно из важнейших направлений развития школы. На протяжении пяти лет учреждение образования является единственным ресурсным центром информатизации в Минском районе. Это значит, что здесь готовы передать опыт в том числе и в робототехнике коллегам из соседних деревень и поселков. На повышенном уровне в школе также изучают физику и математику. А скоро здесь откроется совместный с айтишниками STEM-класс – для углубленных занятий программированием и 3D-моделированием.  

В 10 лет уже собирают роботов-сумоистов. Чем уникальна Озерцовская средняя школа?

Виктор Савицкий, директор Озерцовской средней школы:
За компьютерными технологиями, за робототехникой – будущее нашей страны. Если вспомнить, что было 50, 40 лет назад и сегодняшний день – это абсолютно несравнимые вещи. Я сам по образованию физик, поэтому это мне ближе, отсюда и началось. Одна из целей нашего педколлектива, чтобы сельские школы не отличались от городских. В данном направлении идет большая работа. 

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Виталий Гончарик, Тимофей Беляев

Люди в материале: Сергей Судник, Михаил Федоров, Виктор Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Благодаря постоянной поддержке главы государства, сегодня Парк высоких технологий – ведущий кластер IT в Восточной Европе и СНГ, рассказали в...
 
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