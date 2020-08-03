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Власти устроят свой концерт прямо во время митинга Тихановской в Минске. А что штаб?

03.08.2020 21:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Власти хотят помешать проведению нового митинга Светланы Тихановской в Минске?

Как заметил Telegram-канал «МотолькоПомоги», на сайте Администрации Советского района разметили сообщение, что каждый день с 3 по 8 августа в парке Дружбы народов по вечерам собираются проводить концерты и праздничные ивенты. На 6 августа запланировано мероприятие, приуроченное ко Дню железнодорожных войск. Его намерены устроить с 17:00 до 21:30.

Напомним, объединенный штаб амбициозно задумал побить рекорд по массовости последнего митинга в Минске (правозащитники насчитали там аж 63 тысячи человек, а МВД, как всегда, в 3,5 раза меньше). Недавно анонсировали новую агитационную встречу в столице. Говорилось, что она состоится 6 августа в 17:00 в парке Дружбы народов. Обещали выступление VOLSKI, J:МОРС, NIZKIZ, TOR BAND и «КРАМА». Катю Пытлеву, Виталия Воднева и Антона Мартыненко позвали ведущими.

В Facebook пишут, что штаб Тихановской нашел элегантное решение возникшей проблемы с площадкой для митинга. В одном месте пройдут два мероприятия! Сейчас идет креативная работа, как это красиво оформить.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти хотят помешать проведению нового митинга Светланы Тихановской в Минске? Как заметил Telegram-канал «МотолькоПомоги», на сайте Администрации Советского района...
 
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