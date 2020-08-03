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Власти устроят свой концерт прямо во время митинга Тихановской в Минске. А что штаб?
Источник материала: KYKY>
Власти хотят помешать проведению нового митинга Светланы Тихановской в Минске?
Как
Напомним, объединенный штаб
В Facebook пишут, что штаб Тихановской нашел элегантное решение возникшей проблемы с площадкой для митинга. В одном месте пройдут два мероприятия! Сейчас идет креативная работа, как это красиво оформить.
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Власти хотят помешать проведению нового митинга Светланы Тихановской в Минске? Как заметил Telegram-канал «МотолькоПомоги», на сайте Администрации Советского района...
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