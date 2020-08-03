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Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?

03.08.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прием граждан, прямая телефонная линия, работа с обращениями – без этих пунктов не обходится рабочий график, пожалуй, ни одного руководителя в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?

Им пишут, звонят, приходят и рассказывают о своих проблемах. Это и становится началом больших и маленьких изменений в жизни отдельно взятого человека, двора или даже целого региона. Проложить асфальт, вернуть маршрут автобуса или трудоустроиться – Кристина Протосовицкая расскажет, что происходит за кадром личных приемов граждан и прямых телефонных линий.

Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?

О своей крыше над головой в Каменецком районе мечтают 218 многодетных семей. За последние два года ключи от квартир и домов получили больше 70.

Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?

Андрей Покало, заместитель председателя Каменецкого райисполкома:
До конца года планируется строительство еще двух многоквартирных жилых домов, в которых более 40 многодетных семей получат новое жилье.

Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?

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Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Будь то ремонт дороги, освещение улиц или решение жилищного вопроса. Человек хочет быть услышанным. По телефону, лично или в письме. Эффективная работа на местах налажена тогда, когда расслышать удается с первого раза.

Люди в материале: Кристина Протосовицкая

 
 
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