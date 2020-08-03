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Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прием граждан, прямая телефонная линия, работа с обращениями – без этих пунктов не обходится рабочий график, пожалуй, ни одного руководителя в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им пишут, звонят, приходят и рассказывают о своих проблемах. Это и становится началом больших и маленьких изменений в жизни отдельно взятого человека, двора или даже целого региона. Проложить асфальт, вернуть маршрут автобуса или трудоустроиться – Кристина Протосовицкая расскажет, что происходит за кадром личных приемов граждан и прямых телефонных линий.
О своей крыше над головой в Каменецком районе мечтают 218 многодетных семей. За последние два года ключи от квартир и домов получили больше 70.
Андрей Покало, заместитель председателя Каменецкого райисполкома:
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Кристина Протосовицкая, корреспондент:
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Новости Беларуси. Прием граждан, прямая телефонная линия, работа с обращениями – без этих пунктов не обходится рабочий график, пожалуй, ни одного руководителя в...
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