Дарья Домрачева отмечает день рождения: какие цели ставит перед собой сейчас четырёхкратная олимпийская чемпионка?

Источник материала: ОНТ

Талантлива во всём. Это о четырёхкратной олимпийской чемпионке, Герое Беларуси, молодой маме Дарье Домрачевой. Сегодня она отмечает свой 34-й день рождения. Яркая спортивная карьера завершена. Но, несмотря на это, болельщики помнят все победы Дарьи. Сегодня «королева биатлона» (да, это звание по-прежнему принадлежит Домрачевой) получает многочисленные поздравления от коллег и поклонников спорта. Конечно, присоединяется и телеканал ОНТ.

Дарья Домрачева – самая титулованная спортсменка в истории Беларуси. Она в своё время навсегда изменила мировой биатлон, выиграв на одной Олимпиаде три золотые награды, затем Большой хрустальный глобус. Кроме мирового признания, всенародной любви болельщиков Дарья Домрачева получила звезду Героя Беларуси из рук Президента Александра Лукашенко.

А яркую точку в карьере поставила, как и положено настоящей чемпионке, – еще одно золото Олимпиады в эстафете «королева биатлона» примерит в Пхёнчхане. Это будут третьи и последние Олимпийские игры великой спортсменки. Об уходе из спорта Домрачева не жалела ни тогда, ни сейчас. В прошлом сезоне возглавила вместе с супругом, тоже легендарным спортсменом, сборную Китая по биатлону, а сейчас готовится приступить к работе.

Кроме дел семейных, тренерских, Дарья с удовольствием проводит время с теми, кто и сейчас считает ее своим кумиром. Несколько дней назад она вместе со своими биатлонными друзьями Динарой Алимбековой и Сергеем Новиковым открывали новый спорткомплекс в Могилёвской области.

Дарья Домрачева всегда принимала и достойно справлялась со всеми вызовами, которые бросала ей судьба на спортивных аренах и не только. Но в день рождения все же принято вспоминать самые приятные моменты.

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