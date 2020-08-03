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Кайли Дженнер в сексуальном латексном платье восхитила фолловеров
Источник материала: ОНТ
22-летняя американская модель Кайли Дженнер приняла участие в откровенной фотосессии. Самая младшая из богатого семейства Кардашьян-Дженнер украсила обложку Vogue в Гонконге. Фото она опубликовала в своем
Кайли примерила темно-бордовое латексное платье из новой коллекции Yves Saint Laurent. Наряд обнажил зону декольте блогерши, а разрез на бедре продемонстрировал стройные ноги.
Дженнер сделали яркий макияж с эффектом smoky eyes и подчеркнули пышные губы глянцевой помадой. Смелый образ завершили сапоги-чулки из черного латекса и массивная золотая цепь.
Поклонники Дженнер восхитились пикантной съемкой и оставили тысячи восхищенных комментариев: «Ты само совершенство», «Кайли, ты такая горячая девочка», «Самая сексуальная на планете», «Какая ты прекрасная!», «Роскошная леди в красном».
Фото:
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22-летняя американская модель Кайли Дженнер приняла участие в откровенной фотосессии. Самая младшая из богатого семейства Кардашьян-Дженнер украсила обложку Vogue в...
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