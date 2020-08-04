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Свидание с девушками обернулось для двух парней пропажей копилки и смартфона
Источник материала: ОНТ
А НУ-КА, ДЕВУШКИ. Барановичи. Двое молодых людей пригласили в гости столько же девчонок. С ночёвкой. Свидание даром не прошло. Прописанный в квартире парень утром обнаружил пропажу гостей и копилки с монетами на 500 рублей. У его друга исчез смартфон.
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Позвонили девушкам, те отрицали причастность к краже. Парни обратились в милицию. С оперативниками 16-летняя жительница райцентра была более откровенной. Созналась в содеянном и вернула чужое имущество.
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А НУ-КА, ДЕВУШКИ. Барановичи. Двое молодых людей пригласили в гости столько же девчонок. С ночёвкой. Свидание даром не прошло. Прописанный в квартире парень утром...
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