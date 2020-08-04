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В Гродненском районе МАЗ насмерть сбил 12-летнего велосипедиста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 3 августа в агрогородке Путришки Гродненского района под колёсами грузовика погиб ребёнок.
Как
В какой-то момент попутно двигавшийся на велосипеде 12-летний мальчик съехал с тротуара на проезжую часть. Произошло столкновение, несовершеннолетний погиб на месте.
По
Место происшествия осмотрено, назначено проведение экспертиз, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ.
Если вы стали очевидцем данного ДТП, сообщите об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефонам: 8 0152 724040, +37533 6211535 МТС, +37544 7545005 (круглосуточно) либо 102.
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Новости Беларуси. Вечером 3 августа в агрогородке Путришки Гродненского района под колёсами грузовика погиб ребёнок. Как сообщает Следственный комитет, 28-летний...
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