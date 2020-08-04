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В Гродненском районе МАЗ насмерть сбил 12-летнего велосипедиста

04.08.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 3 августа в агрогородке Путришки Гродненского района под колёсами грузовика погиб ребёнок.

Как сообщает Следственный комитет, 28-летний мужчина за рулём автопоезда «МАЗ» с полуприцепом-платформой ехал по агрогородку.

В Гродненском районе МАЗ насмерть сбил 12-летнего велосипедиста
Фото: Следственный комитет  

В какой-то момент попутно двигавшийся на велосипеде 12-летний мальчик съехал с тротуара на проезжую часть. Произошло столкновение, несовершеннолетний погиб на месте.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель МАЗа не сразу заметил, что случилось ДТП. Мужчину остановил очевидец аварии.

В Гродненском районе МАЗ насмерть сбил 12-летнего велосипедиста
Фото: Следственный комитет  

Место происшествия осмотрено, назначено проведение экспертиз, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ.

Если вы стали очевидцем данного ДТП, сообщите об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефонам: 8 0152 724040, +37533 6211535 МТС, +37544 7545005 (круглосуточно) либо 102.

На прошлой неделе в аварии пострадал 10-летний ребёнок на электросамокате. Школьник столкнулся с иномаркой – подробности здесь.

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Новости Беларуси. Вечером 3 августа в агрогородке Путришки Гродненского района под колёсами грузовика погиб ребёнок. Как сообщает Следственный комитет, 28-летний...
 
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