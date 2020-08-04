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Лукашенко: Беларусь потеряла из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов в $9,5 млрд

04.08.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Беларусь потеряла из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов в ,5 млрд

Из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов Беларусь потеряла порядка $9,5 млрд. Об это Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе Послания белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

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Из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов Беларусь потеряла порядка $9,5 млрд. Об это Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе Послания...
 
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