Пьяный водитель вез дочь из садика, скрывался от ГАИ и попал в ДТП. Авто конфисковали

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор водителю, которого дважды в течение полугода ловили пьяным за рулем. Об этом уголовном деле, ссылаясь на прокуратуру Фрунзенского района Минска, сообщило агентство «Минск-Новости» .



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В столице на проспекте Пушкина инспекторы ГАИ обратили внимание на вилявший из стороны в сторону Volkswagen Golf, в салоне которого в детском кресле находился маленький ребенок. Сотрудники ГАИ выяснили, что владелец авто лишен водительских прав и потребовали от него остановиться. Однако, водитель прибавил газ и с превышением установленной скорости поехал в сторону улицы Орловской. После он развернулся и поехал дальше.

На пересечении с улицей Ольшевского мужчина совершил ДТП, а на перекрестке Ольшевского и 2-й Радиаторной проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, задел проезжавший мимо автомобиль и только тогда остановился.

При задержании водитель пытался оказать сопротивление сотрудникам милиции. Его доставили на медосвидетельствование — концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила почти 2 промилле.

— В прошлом году этот 29-летний гражданин уже привлекался к административной ответственности за езду за рулем в нетрезвом состоянии, был лишен права управление транспортными средствами сроком на три года и подвергнут штрафу в 60 базовых величин, — рассказала старший помощник прокурора Фрунзенского района Жанна Баранова, выступавшая в роли гособвинителя по этому уголовному делу. — Мужчина работает инженером на одном из госпредприятий, имеет высшее образование, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Свою вину признал, в содеянном раскаялся.

В суде обвиняемый пояснил, что накануне поездки, вернувшись с работы, он выпил бутылку вина, после чего сел за руль и отправился в детский сад за пятилетней дочерью. На обратном пути заметил, что его преследуют сотрудники ГАИ и решил скрыться, так как осознавал последствия.

— Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемого, суд признал чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие на иждивении малолетнего ребенка. Отягчающие обстоятельства отсутствовали. Гражданин признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенном в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 317−1 УК Беларуси ему и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок два года. с лишением права управлять транспортными средствами сроком на пять лет. Также ему придется выплатить штраф в размере 200 базовых величин (5 400 рублей). Его автомобиль конфискован.

Приговор вступил в законную силу.