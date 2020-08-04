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В Минске - почти 1890 рублей. Сколько человек работает в госуправлении и какие у них зарплаты

04.08.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средняя июньская зарплата в государственном управлении выросла до 1564 рублей, следует из данных Белстата. Эта сумма на 17 рублей больше, чем месяцев ранее. Средняя зарплата в целом по всем сферам деятельности была на уровне 1249 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько у нас госуправленцев и как их заработки отличаются по регионам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как отличаются зарплаты госуправленцев по регионам

Реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в июне в госуправлении выросла на 9,2% к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения: в промышленности этот показатель вырос на 4,6%, в строительстве — на 9,6%, в образовании — на 15,4%, в здравоохранении — 32,5%, а у специалистов, которые занимаются творчеством, спортом, услугами по развлечению и отдыху, — на 1,2%.

В лидерах по размеру июньской средней зарплаты в госуправлении Минск — 1887 рублей. В Могилевской области она составила 1429 рублей, в Гродненской — 1504 рубля, в Гомельской — 1462 рубля, в Витебской — 1501 рубля, в Брестской — 1453 рубля, в Минской — 1394 рубля. Уточним, что суммы в тексте указаны до уплаты налогов.

Сколько в Беларуси госуправленцев

Среднесписочная численность работников в госуправлении в 2019 году составила почти 174,5 тысячи человека. Больше всего — в Минске (почти 39,9 тысячи человек), а меньше всего — в Могилевской области (19,2 тысячи человек). В Минской области их насчитывалось почти 25,2 тысячи, а в Брестской — почти 24,7 тысячи.

Для сравнения: в строительстве в 2019 году среднесписочная численность работников была на уровне 204,2 тысячи человек, а в такой сфере как «информация и связь» — 100,8 тысячи.

В мае этого года в в госуправлении приняли на работу на 13,8% больше, чем уволили. При это в целом по всем отраслям тех, кому отдали трудовые книжки, в мае было на 22,2% больше, чем тех, кого приняли.

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя июньская зарплата в государственном управлении выросла до 1564 рублей, следует из данных Белстата. Эта сумма на 17 рублей больше, чем месяцев ранее. Средняя...
 
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