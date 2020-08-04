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Лукашенко рассказал, где проходят все решающие сражения за нацбезопасность
Источник материала: ОНТ
Все решающие сражения за национальную безопасность сегодня проходят в информационном поле. Такое заявление сделал Президент Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом
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Все решающие сражения за национальную безопасность сегодня проходят в информационном поле. Такое заявление сделал Президент Александр Лукашенко в Послании...
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