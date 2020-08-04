Лукашенко рассказал, где проходят все решающие сражения за нацбезопасность

Источник материала: ОНТ

Все решающие сражения за национальную безопасность сегодня проходят в информационном поле. Такое заявление сделал Президент Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом сообщает БЕЛТА.

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