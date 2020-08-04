Лукашенко: За результатами ЦТ мы должны видеть человека с его способностями и талантами

Источник материала: ОНТ

За результатами ЦТ на вступительных испытаниях мы должны видеть абитуриента – человека с его способностями и талантами, заявил Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

По словам Президента, необходимо каждому дать возможность получить качественное образование, если у него есть способности и желание. Гарантировать его доступность должны правила приема.

ФОТО: БЕЛТА





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