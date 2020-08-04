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Лукашенко: За результатами ЦТ мы должны видеть человека с его способностями и талантами

04.08.2020 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: За результатами ЦТ мы должны видеть человека с его способностями и талантами

За результатами ЦТ на вступительных испытаниях мы должны видеть абитуриента – человека с его способностями и талантами, заявил Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

По словам Президента, необходимо каждому дать возможность получить качественное образование, если у него есть способности и желание. Гарантировать его доступность должны правила приема.  

ФОТО: БЕЛТА


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За результатами ЦТ на вступительных испытаниях мы должны видеть абитуриента – человека с его способностями и талантами, заявил Александр Лукашенко в Послании...
 
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