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Лукашенко: если вы хотите другого Президента, идите не на площадь, а на избирательный участок
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию высказался на тему проходящей в стране электоральной кампании,
Тем, кто хочет другого Президента, белорусский лидер посоветовал:
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Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию высказался на тему проходящей в стране электоральной кампании, пишет БЕЛТА....
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