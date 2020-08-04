Черника – 3-4 рубля за килограмм. По каким ценам у белорусов закупают ягоды и овощи?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сезон заготовки грибов и ягод в самом разгаре. Как и предрекали специалисты, урожай хороший, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организации потребкооперации закупают дикорастущую продукцию. На конец июля заготовили уже 1600 тонн черники. У населения ягоду закупают от 3 до 4 рублей за килограмм. Также принимают малину, вишню, садовую землянику, смородину, грибы.





Не снижают темпов заготовки овощей. Цены на огурцы – от 80 копеек за килограмм, помидоры – от 1,8 рубля. Капуста нового урожая стоит максимум 45 копеек за килограмм.









Объемы переработки овощей и ягод в 2020-м намерены увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом.