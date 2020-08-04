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Александр Лукашенко: по многим позициям знак «Сделано в Беларуси» уже работает как лучшая реклама
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса, ведь обозначены приоритеты развития страны в ключевых сферах.
Цветущие агрогородки, наши поля – именно с деревни начинается продовольственная безопасность. И, если хотите, любовь к родине.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Посмотрите на нынешний год. Небывалый урожай, хлеб стоит стеной. Если нормально уберем – серьезно поправим экономику села. Спрос по всем культурам будет высокий. Чего бы там ни стоило, надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И этот год мы не имеем права потерять.
Всячески надо помочь крестьянам. Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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