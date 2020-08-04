Иван Крупко: ежегодно в сельскохозяйственную отрасль, в наши деревни, приходят около 9 тысяч молодых специалистов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса, ведь обозначены приоритеты развития страны в ключевых сферах.





Сейчас развитие для бизнеса – это привязка к госкорпорациям. Ниша для импортозамещения – 4 миллиарда долларов.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Беларусь – страна малых городов и деревень. Задача – завершить модернизацию села, вернутся к родным истокам, вспомнить о бацькаўшчыне. Это не только экономически целесообразно, это правильно в ментальном плане.





Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сегодня ежегодно в сельскохозяйственную отрасль, в наши деревни, приходят около 9 тысяч молодых специалистов. 1 800 с высшим образованием, из 27 лицеев 3 000 со средним образованием и около 4 000 молодых людей с техническим образованием. Их надо встретить. Первое – это зарплата. Второе – это квартира, жилье свое.

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