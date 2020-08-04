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Леонид Хроменков: я голосую за стабильность, чтобы мы только сражались на спортивных площадках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Леонид Хроменков, заслуженный тренер Беларуси:
Леонид Яковлевич еще точно не знает, где проведет эти выходные, скорее всего на даче с семьей. Но в выборах принять участие – это обязательно.
Леонид Хроменков:
Для спорта в нашей республике сделано очень много, построено столько спортивных объектов. Объекты и культурные принимают мероприятия. И это правильно.
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Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Леонид Хроменков,...
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