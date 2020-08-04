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Леонид Хроменков: я голосую за стабильность, чтобы мы только сражались на спортивных площадках

04.08.2020 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Леонид Хроменков: я голосую за стабильность, чтобы мы только сражались на спортивных площадках

Леонид Хроменков, заслуженный тренер Беларуси:
Меня абсолютно не смутило. Если человеку нечего скрывать, он принял решение, есть шторка, нет шторки – это абсолютно не имеет никакого значения.

Леонид Яковлевич еще точно не знает, где проведет эти выходные, скорее всего на даче с семьей. Но в выборах принять участие – это обязательно.

Признается, своего кандидата всегда выбирал не по словам, а по делам.

Леонид Хроменков: я голосую за стабильность, чтобы мы только сражались на спортивных площадках

Леонид Хроменков:
Я голосую за стабильность, чтобы никогда у нас не было войны, чтобы мы только сражались на спортивных площадках.

Для спорта в нашей республике сделано очень много, построено столько спортивных объектов. Объекты и культурные принимают мероприятия. И это правильно.

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Люди в материале: Леонид Хроменков, Анастасия Ярощик-Корниенко

 
 
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Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Леонид Хроменков,...
 
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