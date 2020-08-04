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Вот где брестчане предлагали установить ту самую жабу, которая "задушила многих"

04.08.2020 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помните пост про новый арт-объект - жабу? Рогачук тогда в сообщении попросил подписчиков высказать свое мнение по этому поводу.

Вот где брестчане предлагали установить ту самую жабу, которая "задушила многих"

За 5 дней на «электронку» горисполкома поступило около 30 предложений по месту установки и надписи на табличке. Варианты разные: многие высказались за то, чтобы поселить жабку на Набережной, у фонтана, другие предлагают «прописать» земноводное около банка на углу бульвара Космонавтов и ул. Мицкевича.

Вот где брестчане предлагали установить ту самую жабу, которая "задушила многих"

Один подписчик высказал мнение о том, чтобы установить жабу в районе улицы Войкова. В народе – «На болоте». Название говорит само за себя, да и появление скульптуры порадует жителей микрорайона. Что ж, справедливо!

Вот где брестчане предлагали установить ту самую жабу, которая "задушила многих"

Не обошлось без предложения подарить арт-объект городу-спутнику – Жабинке.

Буду рассмотрены все предложения.

 
 
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  Помните пост про новый арт-объект - жабу? Рогачук тогда в сообщении попросил подписчиков высказать свое мнение по этому поводу. За 5 дней на «электронку»...
 
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