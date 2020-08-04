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Вот где брестчане предлагали установить ту самую жабу, которая "задушила многих"
04.08.2020 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Помните пост
За 5 дней на «электронку» горисполкома поступило около 30 предложений по месту установки и надписи на табличке. Варианты разные: многие высказались за то, чтобы поселить жабку на Набережной, у фонтана, другие предлагают «прописать» земноводное около банка на углу бульвара Космонавтов и ул. Мицкевича.
Один подписчик высказал мнение о том, чтобы установить жабу в районе улицы Войкова. В народе – «На болоте». Название говорит само за себя, да и появление скульптуры порадует жителей микрорайона. Что ж, справедливо!
Не обошлось без предложения подарить арт-объект городу-спутнику – Жабинке.
Буду рассмотрены все предложения.
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Помните пост про новый арт-объект - жабу? Рогачук тогда в сообщении попросил подписчиков высказать свое мнение по этому поводу. За 5 дней на «электронку»...
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