Источник материала: Виртуальный Брест

Помните пост про новый арт-объект - жабу ? Рогачук тогда в сообщении попросил подписчиков высказать свое мнение по этому поводу.





За 5 дней на «электронку» горисполкома поступило около 30 предложений по месту установки и надписи на табличке. Варианты разные: многие высказались за то, чтобы поселить жабку на Набережной, у фонтана, другие предлагают «прописать» земноводное около банка на углу бульвара Космонавтов и ул. Мицкевича.





Один подписчик высказал мнение о том, чтобы установить жабу в районе улицы Войкова. В народе – «На болоте». Название говорит само за себя, да и появление скульптуры порадует жителей микрорайона. Что ж, справедливо!





Не обошлось без предложения подарить арт-объект городу-спутнику – Жабинке.

Буду рассмотрены все предложения.