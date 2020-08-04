Украинская модель рассказала, что ее жестоко избили в Турции

Источник материала: Tut.by

Свой отпуск в Турции 23-летняя украинская модель Дарья Кирилюк не забудет еще долго. В своем инстаграме девушка рассказала о том, что ее избили на пляже в одной из самой популярных туристических стран, пишет Spletnik.

— Я не хочу молчать и рассказывать историю, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло! — написала она.

Кирилюк также поделилась снимком, на котором видны следы побоев на лице.

Однако у владельца пляжа Момо Бурака Бешера есть своя версия происходящего. Он обвинил модель в клевете и сказал, что будет обращаться в суд. По его словам, инцидент произошел в одном из заведений пляжа, к которому он не имеет никакого отношения. Он сказал, что на самом деле Кирилюк была избита своим бойфрендом, а обвинения в адрес сотрудников охраны пляжа являются ложными.

Кирилюк тем временем продолжает настаивать на своем и просит клуб пляжа предоставить записи с камер наблюдения.

— То, что он не хочет их обнародовать, означает, что им есть что скрывать от людей и они виновны. Я люблю Турцию, и это прекрасная страна, но очень грустно, что что-то подобное может произойти в XXI веке! — заявила Дарья.

Скандал получил большой резонанс и даже дошел до высокопоставленных турецких чиновников. Так, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой осудил нападение на Кирилюк.

— Я осуждаю ужасное нападение в Чешме, которое не должно было произойти в туристической зоне, особенно против женщины. Это неприемлемо и никому не принесет пользы, — отметил он.

А вот интернет-общественность единодушна не была: в то время как некоторые выразили Дарье свое сочувствие, другие обвинили ее в пиаре и попытке «хайпануть».