ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Украинская модель рассказала, что ее жестоко избили в Турции

04.08.2020 21:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Свой отпуск в Турции 23-летняя украинская модель Дарья Кирилюк не забудет еще долго. В своем инстаграме девушка рассказала о том, что ее избили на пляже в одной из самой популярных туристических стран, пишет Spletnik.

— Я не хочу молчать и рассказывать историю, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло! — написала она.

Кирилюк также поделилась снимком, на котором видны следы побоев на лице.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk) 2 Авг 2020 в 12:48 PDT

Однако у владельца пляжа Момо Бурака Бешера есть своя версия происходящего. Он обвинил модель в клевете и сказал, что будет обращаться в суд. По его словам, инцидент произошел в одном из заведений пляжа, к которому он не имеет никакого отношения. Он сказал, что на самом деле Кирилюк была избита своим бойфрендом, а обвинения в адрес сотрудников охраны пляжа являются ложными.

Кирилюк тем временем продолжает настаивать на своем и просит клуб пляжа предоставить записи с камер наблюдения.

— То, что он не хочет их обнародовать, означает, что им есть что скрывать от людей и они виновны. Я люблю Турцию, и это прекрасная страна, но очень грустно, что что-то подобное может произойти в XXI веке! — заявила Дарья.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk) 29 Июл 2020 в 9:17 PDT

Скандал получил большой резонанс и даже дошел до высокопоставленных турецких чиновников. Так, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой осудил нападение на Кирилюк.

— Я осуждаю ужасное нападение в Чешме, которое не должно было произойти в туристической зоне, особенно против женщины. Это неприемлемо и никому не принесет пользы, — отметил он.

А вот интернет-общественность единодушна не была: в то время как некоторые выразили Дарье свое сочувствие, другие обвинили ее в пиаре и попытке «хайпануть».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свой отпуск в Турции 23-летняя украинская модель Дарья Кирилюк не забудет еще долго.
 
Новости дня
Новости разные
 
О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика