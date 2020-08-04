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О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10 утра открылись почти 6 000 участков по всей стране и за ее пределами – в наших посольствах и генеральных консульствах.
Если прийти в основной день – 9 августа – не получится, то гражданин имеет право сделать свой выбор накануне. Досрочное голосование продлится до субботы, 8 августа, включительно.
Участок в Белорусском государственном университете физической культуры. 15 минут до открытия. В присутствии избирательной комиссии и наблюдателей обязательная процедура – опечатывание ящика для голосования.
Избирательная комиссия с росписями. Печать – опечатно, ящик закрыт. Подписано: «Для досрочного голосования».
После окончания каждого дня голосования он будет опечатываться, закрываться. С подписями двух членов комиссий, председателя или секретаря.
Ровно в 10 часов утра избирательный участок открывается для желающих сделать свой выбор. Первый голосующий пришел в первые минуты работы.
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А это уже Могилев. Полуторагодовалые Николь и Амелия на этом участке сегодня самые юные посетители. И пока по возрасту права голоса не имеют, выбор делают мамы.
Надежда Мешкова, председатель участковой комиссии № 86 Могилева:
Анна Лазарева, жительница Могилева:
Елена Воробьева, жительница Могилева:
Чтобы воспользоваться правом голоса, нужно иметь при себе паспорт. Подойдет удостоверение госслужащего, водителя, студенческий или военный билет. С 4 августа и по субботу, 8 августа, включительно продлится досрочное голосование.
Есть планы на воскресенье. Возможно, у кого-то соревнования. Или просто выходной будет рабочим. Как бы ни складывались эти дни, у каждого точно есть возможность принять участие в электоральной кампании.
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О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах
Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10 утра открылись почти 6 000...
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