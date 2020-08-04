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«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эту продукцию под маркой «Сделано в Беларуси» знают на всех континентах: в США и Канаде, Китае и Вьетнаме, на Филиппинах… Среди ближайших славянских соседей мы в лидерах по производству продукции из дерева на душу населения, рассказали в проекте «Сделано».
Глубина переработки стремится к 100 %. И на карте страны более 2 500 организаций.
Почти 40 % нашей территории – ель, сосна, дубы, березы и смешанный лес. Ресурс ценный, возобновляемый. И стратегическая цель государства – его рациональное использование. С глубокой переработкой и максимальной выгодой. И, что крайне важно, на предприятиях внутри страны. Именно на это и сделана ставка в развитии отрасли.
Но начинали с азов – запрета вывозить за границу кругляк. Ведь он к нам возвращался, но уже в готовых изделиях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Выбраны базовые для этого сегмента экономики предприятия. Позже к ним подключились и другие. Ориентир – выпуск инновационной продукции, которая еще и замена импорту.
Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:
Александр Лукашенко:
«Диванные критики», скептики подавали голоса во все времена. Критиковать проще всего. А вот сделать? Причем не так, как все. И главное, добиться своего, несмотря на трудности и сломанные копья. Просто не было никогда. Но к 2015 году в Беларуси по-новому заработало уже более десятка самых современных, высокотехнологичных деревообрабатывающих, мебельных и целлюлозно-бумажных предприятий.
Государство инвестировало в сферу более 4 миллиардов долларов. Вклад в техническое переоснащение внесли и сами предприятия, увидев перспективы в отрасли и возможность заработать.
Деревообработка – отрасль, в развитии которой всегда остаются перспективы. И это крупный сегмент экономики, требующий постоянных инвестиций, а также поиска возможностей сокращения издержек, внедрения эффективных экологических и энергосберегающих технологий.
Охватить сразу все направления невозможно. Но в будущем это может быть тот же индустриальный паркет из местного сырья или другие позиции с хорошим прицелом на экспорт. В последние годы стремительное развитие получили и небольшие частные мебельные компании, и крупные заводы. На данном этапе созданы условия для производства качественного продукта с высокой добавленной стоимостью. И здесь можно смело сказать: сделано.
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«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию
Новости Беларуси. Эту продукцию под маркой «Сделано в Беларуси» знают на всех континентах: в США и Канаде, Китае и Вьетнаме, на Филиппинах… Среди ближайших...
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