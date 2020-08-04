Ураган «Исайяс» обрушился на США. Американцы делятся впечатляющими видео в Сети

Источник материала: ОНТ

В США тропический шторм «Исайяс», который усилился до урагана первой категории, достиг побережья Северной Каролины и нанес разрушения жилищам и конструкциям города Оушн-Айл-Бич. Об этом передает Bloomberg.

Далее ураган двинулся вглубь континента, при этом он ослаб до тропической бури, которая все равно опасна для людей и их имущества. В связи с этим от Северной Каролины до границ более северного штата восточного побережья США Мэн было распространено предупреждение о надвигающемся ненастье.

В Южной и Северной Каролине «Исайяс» привел к наводнениям. Жители более 400 тысяч домов Северной Каролины и Вирджинии остались без электричества.

Кадры разгула стихии из курортного города Миртл-Бич на берегу Атлантического океана (Южная Каролина), который привлекает семейные пары и туристов со всей страны.

Сейчас «Исайяс» буйствует в Вирджинии.

Ранее «Исайяс» вызвал большие разрушения и привел к гибели двух человек в Доминиканской Республике и на территории США Пуэрто-Рико. Там с корнем вырваны некоторые деревья, нанесен непоправимый ущерб сельскохозяйственным угодьям, наводнения и оползни. Не обошла непогода и Багамские острова.

На Атлантическое побережье Америки ураган «Исайяс» обрушился вечером в понедельник, 3 августа. О надвигающемся буйстве стихии американцев заранее предупредил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Сезон ураганов в США длится обычно с июня до конца ноября.













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