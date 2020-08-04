|
Девятовский оценил послание Лукашенко народу и парламенту
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 4 августа
На собрании присутствовали и спортивные функционеры, в частности, председатель АБФФ Владимир Базанов и глава БФЛА Вадим Девятовский. Последний
— Очень эмоциональное, как никогда, выступление президента страны!
Вперед, Беларусь! — написал Девятовский.
Напомним, ранее чемпион Грузии по бодибилдингу Шота Лобжанидзе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он написал об этом в своем Facebook.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)