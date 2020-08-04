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Девятовский оценил послание Лукашенко народу и парламенту

04.08.2020 21:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 4 августа выступил с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. После полуторачасовой эмоциональной речи президента собравшиеся — а это около 2,5 тысячи человек, проводили его долгими и продолжительными аплодисментами.

На собрании присутствовали и спортивные функционеры, в частности, председатель АБФФ Владимир Базанов и глава БФЛА Вадим Девятовский. Последний поделился своим мнением о выступлении президента Беларуси в Facebook.

— Очень эмоциональное, как никогда, выступление президента страны!
Всё, о чем сказал президент, понятно и очевидно. Видно, что каждое слово говорится от сердца и с неподдельной заботой о стране и ее будущем!

Вперед, Беларусь! — написал Девятовский.

Напомним, ранее чемпион Грузии по бодибилдингу Шота Лобжанидзе также отреагировал на выступление Лукашенко — он нашел в нем отсылки к своему задержанию и штрафу за оскорбления в соцсетях.

 
 
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