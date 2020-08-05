|
Трех мужчин нашли на необитаемом острове благодаря надписи SOS
Источник материала: ОНТ
Трое мужчин оказались выброшенными на необитаемый остров и спаслись благодаря огромной надписи на песке. Об этом
Инцидент произошел на острове в Микронезии (группы мелких островов в Океании). Трое моряков в конце июля отплыли на своей лодке от атолла Пулуват. Согласно планам, они должны были проплыть 43 километра до атолла Пулап в Микронезии, но потерялись в направлении, а топливо вскоре закончилось.
К их счастью, им попался необитаемый остров, на который и выбрались. Чтобы привлечь внимание спасателей, моряки использовали тот же трюк, что и многие герои кино: выложили на пляже огромными буквами «SOS». Это в итоге спасло мужчин.
Большую надпись заметили пилоты вертолета, вылетевшие с десантного корабля «Канберра». Через три дня военные нашли живых моряков и доставили им на остров воду и еду, что позволило им дождаться корабля, который их забрал. Как впоследствии выяснилось, путешественники сбились с курса на 190 километров от атолла Пулуват.
Фото AP
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трое мужчин оказались выброшенными на необитаемый остров и спаслись благодаря огромной надписи на песке. Об этом сообщает AP. Инцидент произошел на острове в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)