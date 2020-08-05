Трех мужчин нашли на необитаемом острове благодаря надписи SOS

Источник материала: ОНТ

Трое мужчин оказались выброшенными на необитаемый остров и спаслись благодаря огромной надписи на песке. Об этом сообщает AP.

Инцидент произошел на острове в Микронезии (группы мелких островов в Океании). Трое моряков в конце июля отплыли на своей лодке от атолла Пулуват. Согласно планам, они должны были проплыть 43 километра до атолла Пулап в Микронезии, но потерялись в направлении, а топливо вскоре закончилось.

К их счастью, им попался необитаемый остров, на который и выбрались. Чтобы привлечь внимание спасателей, моряки использовали тот же трюк, что и многие герои кино: выложили на пляже огромными буквами «SOS». Это в итоге спасло мужчин.









Большую надпись заметили пилоты вертолета, вылетевшие с десантного корабля «Канберра». Через три дня военные нашли живых моряков и доставили им на остров воду и еду, что позволило им дождаться корабля, который их забрал. Как впоследствии выяснилось, путешественники сбились с курса на 190 километров от атолла Пулуват.

Фото AP

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