Несостоявшийся митинг, ОМОН, задержания. Как прошёл вечер вторника в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город





Фото: Владислав Слуцкий

Митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской был анонсирован за два дня до этого. Выступление женского трио из объединённого штаба должно было начаться в 17:30, но люди здесь стали собираться намного раньше. Сначала десятки, потом сотни... И никто не знал, состоится он или нет. Но обо всём по порядку.

С утра к Молодёжному центру пригнали технику. Работники на месте рассказали, что поступила жалоба о протекающей крыше. Позже стало известно ещё и о засорившейся канализации. Ольга Ковалькова, представитель штаба Светланы Тихановской, назвала происходящее нарушением избирательного законодательства.





Официально об отмене митинга завялено не было. Ольга Ковалькова около 17:10 по телефону сообщила, что митинг в Слуцке и Солигорске, скорее всего, не состоится. Но предложила дождаться полной информации в канале «Страны для жизни».

В 16:32 в канале «Страны для жизни» Telegram опубликовали документ от 3 августа, в котором Слуцкий райисполком уведомлял о невозможности проведения митинга «в связи с возникшей необходимостью проведения срочных ремонтных работ». Формально это могло стать поводом для отмены мероприятия.





Фото: Максим Корниенко

Но в 17:14 в «Стране для жизни» опубликовали пост , который напоминал, что митинг в Слуцке всё же состоится. Люди продолжали собираться.





Фото: Максим Корниенко





Фото: Максим Корниенко





Фото: Максим Корниенко

Один из читателей подошёл к корреспонденту SlutskGorod и рассказал, что попросился в туалет в Молодёжном центре. Он обратил внимание, что там исправно работает водоснабжение и канализация.



Видео: Ольга Кононович

К запланированному началу мероприятия собрались как минимум несколько сотен человек. Тем временем на площадке оставалась техника ЖКХ, коммунальщики продолжали высаживать цветы на клумбах, два работника находились на крыше Молодёжного центра, ещё пара-тройка человек что-то делали у канализационного люка.





В какой-то момент стали хлопать в ладоши и кричать «Ганьба!», «Позор!». Люди хлопали каждый раз, когда кто-то сигналил, проезжая мимо на машине. Чувствовалось, что градус напряжения растёт.



Видео: Владислав Слуцкий

В 17:42 произошёл инцидент, который, судя по всему, и стал спусковым крючком. Несколько мужчин вступили в конфликт с сотрудниками ЖКХ, пытались прогнать их и закрыть люк. Спустя полминуты на перекрёстке остановился микроавтобус, из которого выбежали омоновцы и довольно жёстко задержали несколько молодых мужчин. Показалось, что из толпы их выхвалили случайно.





Фото: Владислав Слуцкий

Дальнейшие события видны на записи стрима на YouTube-канале SlutskGorod . Работали несколько минских экипажей ГАИ, движение транспорта на перекрёстке перекрыли. По громкоговорителю стали предупреждать, что мероприятие не санкционировано, ОМОН и милиция пытались оттеснить людей от площадки у Молодёжного центра. Несколько человек, кто пытался спорить или сопротивлялся, задержали и отвели в микроавтобусы.





Фото: Максим Корниенко





Фото: Максим Корниенко

Когда площадь у Молодёжного центра была «расчищена», ОМОН перешёл на другую сторону улицы. Там также произошло несколько задержаний, в том числе вежливо прошёл в машину и автора этой публикации.





Фото: Владислав Слуцкий





Фото: Владислав Слуцкий





Фото: Владислав Слуцкий

О том, что происходило дальше, рассказать не могу - из ИВС особо не понаблюдаешь.

По разным оценкам, в этот вечер в Слуцке задержали от 15 до 20 человек, нескольких вскоре отпустили.



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by