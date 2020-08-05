﻿ «Хранил как реликвию». У мозырянина, когда-то увлекавшегося раскопками, нашли оружейный арсенал, в том числе — рабочий пистолет-пулемет. 21.by
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«Хранил как реликвию». У мозырянина, когда-то увлекавшегося раскопками, нашли оружейный арсенал, в том числе — рабочий пистолет-пулемет

05.08.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Как рассказал 60-летний мужчина, более 15 лет назад он занимался раскопками. Собрал коллекцию амуниции немецкого образца, нашел и оружие с патронами. По его словам, он очистил пистолет-пулемет от ржавчины , доработал элементы конструкции и хранил как реликвию. Но, как показала экспертиза, М-38 пригоден для стрельбы.

В отношении остальных боеприпасов и оружия также назначены экспертизы. Следователями будет дана правовая оценка действиям мужчины, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
 
 
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В гараже у мозырянина нашли оружейный арсенал: газовый пистолет, револьвер, две гранаты Ф-1 без запалов, пистолет-пулемет и патроны различный калибров.далее...
 
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