«Хранил как реликвию». У мозырянина, когда-то увлекавшегося раскопками, нашли оружейный арсенал, в том числе — рабочий пистолет-пулемет

Источник материала: Mlife

Как рассказал 60-летний мужчина, более 15 лет назад он занимался раскопками. Собрал коллекцию амуниции немецкого образца, нашел и оружие с патронами. По его словам, он очистил пистолет-пулемет от ржавчины , доработал элементы конструкции и хранил как реликвию. Но, как показала экспертиза, М-38 пригоден для стрельбы.



В отношении остальных боеприпасов и оружия также назначены экспертизы. Следователями будет дана правовая оценка действиям мужчины, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.