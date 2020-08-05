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МИД: Белорусов среди пострадавших после взрыва в Бейруте нет

05.08.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

bestlj.ru

В МИД Беларуси заявили, что на данный момент сведений о пострадавших белорусах во время мощного взрыва 4 августа в Бейруте нет.

В результате двух мощных взрывов в порту Бейрута погибли по меньшей мере 100 человек. Почти 4000 человек получили ранения.

По словам премьер-министра Ливана Хасана Диаба, сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), используемой в качестве компонента взрывчатых веществ, которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения мер предосторожности. Однако точная причина взрыва пока остается невыясненной, пишет dw.com.

Городские больницы не справляются с многочисленными поступающими ранеными в результате взрыва. "Это катастрофа в прямом смысле слова", - заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

В Ливане объявлен трехдневный траур.

 
 
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В МИД Беларуси заявили, что на данный момент сведений о пострадавших белорусах во время мощного взрыва 4 августа в Бейруте нет.
 
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