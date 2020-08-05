Ещё одна улица поломалась - закрыто движение на Куйбышева от Мицкевича до Орджоникидзе

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера мы сообщали о провале грунта на Мицкевича , а сегодня констатируем - участок до Орджоникидзе закрыт для движения, вероятно, тоже будут менять трубы, но на этот раз, кажется, речь о теплотрассе, так как работают специалисты теплосетей.





Официальных комментариев по данному вопросу пока не было.





Будем следить за развитием событий и информировать читателей по мере поступления информации.















































