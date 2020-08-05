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Ещё одна улица поломалась - закрыто движение на Куйбышева от Мицкевича до Орджоникидзе
05.08.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера мы сообщали
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Вчера мы сообщали о провале грунта на Мицкевича, а сегодня констатируем - участок до Орджоникидзе закрыт для движения, вероятно, тоже будут менять трубы, но на...
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