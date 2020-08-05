На трассу под Ивацевичами садятся истребители МиГ-29

Источник материала: Tut.by

В ходе оперативно-тактического учения белорусских ВВС и ПВО два истребителя МиГ-29 61-й истребительной авиабазы совершили посадку на трассу М1 в Ивацевичском районе. Самолеты сели на заранее подготовленный АУД (аэродромный участок дороги).

Видео предоставлено Telegram-каналом « От винта|Авиация Беларуси ».

На кадрах видно, что истребитель сел абсолютно удачно, без эксцессов. Район посадки прикрывался самыми современными самолетами белорусской авиации — Су-30СМ, а с земли — зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2». Также прикрытие осуществляли вертолеты Ми-8МТВ-5 и Ми-24.

Посадка самолетов на трассу в Беларуси производится с 2007 года, с тех пор на АУД садились истребители, штурмовики, учебно-боевые машины и легкие транспортники.