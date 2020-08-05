В день выборов городские автобусы будут курсировать по полному расписанию

Источник материала: Слуцк Город

9 августа 2020 года движение городских автобусов будет осуществляться в полном объеме, а не по временному расписанию, сообщили в администрации филиала «Автобусный парк №2».

Городские автобусы будут выполнять движение по маршрутам по расписанию выходного дня. Маршруты №4 «СЭС - Лучники», дополнительный автобус № 13 «Поликлиника – С/х лицей» будут выполняться по расписанию рабочего дня.





