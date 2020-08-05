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Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

05.08.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Российский актер Михаил Ефремов во время очередного заседания суда по делу о смертельном ДТП в Москве отказался признавать свою вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Отказ признать вину Ефремов обосновал тем, что он не помнит событий того дня. «Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?», – заявил артист во время заседания суда.

При этом адвокат Ефремова обратился к судье просьбой о помощи. В частности, защитник заявил, что актер может что-то вспомнить в ходе судебного заседания. Он также подтвердил, что актер не помнит событий того дня.

В свою очередь государственный обвинитель отметил, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также на 60 км/ч превысил допустимый лимит скорости в 25 км/ч.

В суде в качестве свидетеля также выступил инспектор ГИБДД Александр Козлов, который находившийся в тот вечер на месте ДТП. Он рассказал о том, что в момент аварии на Садовом кольце актер находился за рулем своего автомобиля. При этом Ефремов находился в состоянии сильного опьянения. В частности, проведенное на месте автокатастрофы медицинское освидетельствование показало 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.

Напомним, смертельное ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Смольной площади в Москве. Авто под управлением Михаила Ефремова вылетело на встречную полосу, где оно лоб в лоб столкнулось с фургоном. Водитель фургона 57-летний Сергей Захаров с травмами был доставлен в больницу, где он скончался следующим утром.

Фото: ТАСС

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Российский актер Михаил Ефремов во время очередного заседания суда по делу о смертельном ДТП в Москве отказался признавать свою вину. Об этом сообщает РИА...
 
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