ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Динозавру впервые диагностировали злокачественную раковую опухоль

05.08.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ученые получили первые надежные свидетельства того, что динозавры страдали от остеосаркомы — злокачественной опухоли костной ткани, которая заставляет ее неконтролируемо разрастаться. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Lancet Oncolog, пишет ТАСС.


Череп центрозавра. Фото: wikipedia

«Раньше диагностировать рак у динозавров было очень непросто, так как для точной идентификации опухоли нужны серьезные медицинские знания и многоуровневый анализ. Мы впервые однозначно показали, что этот трехрогий динозавр, который обитал на Земле более 76 млн лет назад, страдал от тяжелой и очень агрессивной формы рака костной ткани», — рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Макмастера (Канада) Марк Кроутер.

Многие обыватели считают, что злокачественные опухоли — это продукт цивилизации. Однако исследования последних лет показывают, что следы злокачественных новообразований встречаются как в костях средневековых жителей Европы, так и у древних неандертальцев и даже более примитивных представителей рода Homo из Африки.

Более того, за последние пять лет палеонтологи обнаружили, что от различных форм опухолей страдали и гораздо более древние существа. К примеру, год назад ученые нашли следы остеосаркомы в костях первых черепах Земли, которые жили в начале триасового периода, а также обнаружили нечто похожее в костях морских ящеров мезозойской эры и звероящеров пермского периода.

Опухоль из мезозойской эры

Изучая кости центрозавров — трехрогих динозавров из семейства цератопсид, которые обитали на территории Северной Америки примерно 77−76 млн лет назад, Кроутер и его коллеги сделали аналогичную находку. Ученый отмечает, что раньше палеонтологи неоднократно заявляли, что находили в костях динозавров следы опухолей и даже метастаз, однако медики не подтвердили ни одно подобное утверждение.

Кроутер рассказывает, что два года назад к нему обратились за помощью коллеги из Королевского музея Онтарио. На большой берцовой кости центрозавра, найденной на территории канадской провинции Альберта в 1989 году, они заметили необычные выросты и повреждения. Медики заинтересовались этой находкой и всесторонне проанализировали ее таким же образом, как врачи сейчас пытаются найти и изучить следы незнакомых им опухолей в теле пациента.

Исследователи просветили кость с помощью компьютерной томографии, после чего подготовили набор тонких срезов самых деформированных ее регионов, чтобы изучить их структуру на клеточном уровне. То же самое они сделали со здоровыми берцовыми костями центрозавров и человека.

«Мы выяснили, что большую берцовую кость поразила агрессивная форма рака. В момент смерти динозавра опухоль находилась на последних стадиях развития. Она должна была причинять центрозавру невыносимую боль, из-за чего тот был очень уязвим для атак тираннозавров и других хищников. Протянуть дольше ему помогло лишь то, что цератопсиды жили в больших стадах», — добавил еще один автор работы, куратор отдела палеонтологии позвоночных в Королевском музее Онтарио Дэвид Эванс.

Подобное открытие, как отмечают исследователи, в очередной раз говорит о том, что рак поражает всех многоклеточных живых существ на протяжении всего времени их существования на Земле. Дальнейшее изучение подобных окаменелостей поможет понять, развивался ли рак у динозавров так же, как и у их современных потомков — птиц, заключают ученые.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На большой берцовой кости центрозавра, найденного в Канаде, ученые нашли следы остеосаркомы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика