Подросток ехал на мотоцикле со скоростью 110 км/ч – ГАИ устроила за ним погоню

Источник материала: ОНТ

ГАИ преследовала 17-мотоциклиста в Могилеве, ехавшего со скоростью 110 км/ч в центре города, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Инспекторы ГАИ следили за безопасностью дорожного движения. На Пушкинском проспекте радар зафиксировал нарушение – молодой человек на мотоцикле Honda ехал со скоростью 110 км/ч при разрешенной скорости не выше 60 км/ч.

Сотрудник ГАИ включил мигалки, чтобы остановить мотоциклиста. Однако парень продолжил движение с той же скоростью. Автомобиль ГАИ начал преследование. В результате мотоциклист съехал в поле возле Днепра. Машина Госавтоинспекции не смогла там проехать и двинулась дальше. Прибыв на место, сотрудники ГАИ увидели только мотоцикл – водитель сбежал. Владельца мотоцикла нашли. По его словам, транспортным средством управлял 17-летний парень, не имеющий прав. За нарушение ПДД на него составили пять протоколов.

ФОТО: pixabay

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