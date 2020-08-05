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Лукашенко: Справедливость - это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня
Глава белорусского государства рассказал в интервью о сути своей внутренней и внешней политики.
Президент подчеркнул, что законы - это хорошо, но в них порой все не пропишешь.
Фото: БЕЛТА
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