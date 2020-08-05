Врач называет пять причин, когда надо провериться у проктолога

Источник материала: Tut.by

Как реагировать на регулярную диарею или хронические запоры? Как действовать при появлении крови в кале? Разбираемся, в каких ситуациях может понадобиться консультация проктолога.



Сергей Новиковврач- проктолог высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник» врач-высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник»

Появление крови в кале

Кровь в кале — симптом, присущий широкому спектру заболеваний. Чаще всего причинами выделения крови из анального канала являются геморрой или анальная трещина. Однако это может быть и симптомом таких заболеваний, как неспецифический язвенный колит, проктит, полипы (при них кровь может быть не только в кале, ее следы могут оставаться на белье или туалетной бумаге). Чаще всего кровь в таких случаях будет ярко алой, иногда более темного оттенка.

При выделении крови из прямой кишки опасно заниматься самолечением. Не надо забывать, что кровь в кале может указывать на злокачественную опухоль толстой кишки. На ранних этапах развития рака толстой кишки кровь выделяется в небольшом количестве, и могут отсутствовать другие проявления заболевания. Если вы заметили такое изменение, необходимо сразу же обратиться к врачу для своевременной постановки диагноза и назначения соответствующего лечения.

Помимо крови насторожить должно присутствие в кале слизи или гноя.

Появление болей в анальном канале

Особенно сильное беспокойство вызывает боль, связанная с актом дефекации: может даже вызвать боязнь опорожнения кишечника. Чаще всего она связана с возникновением анальной трещины. В таком случае очень важно вовремя начать лечение, чтобы решить проблему с помощью медикаментов, без хирургического вмешательства. Важно обратить внимание и на появление образований в области ануса — это тоже повод записаться на прием к проктологу.

Вздутие и боли в животе



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Постоянные боли в животе — достаточно характерный симптом колопроктологических заболеваний, они могут быть постоянными или схваткообразными. Постоянные боли в животе более характерны для прогрессирующего воспалительного поражения, они могут наблюдаться, например, при неспецифическом язвенном колите, синдроме раздраженной кишки, болезни Крона. Схваткообразные боли и вздутие живота могут свидетельствовать о наличии механического препятствия продвижению кишечного содержимого (одним из таких препятствий может быть опухоль кишечника).

Нарушения работы желудочно-кишечного тракта

Хронические запоры или частая диарея — это тоже повод провериться у проктолога. Эти состояния не всегда указывают на серьезные заболевания. Консультация специалиста поможет найти и устранить причину, избавить человека от постоянного дискомфорта.

Немотивированное похудение

Резкая потеря веса — опасный симптом, который может указывать на наличие онкологических заболеваний. В таких случаях потеря веса, как правило, сочетается с другими симптомами — болью в животе, вздутием, потерей аппетита, отвращением к определенной пище, общей слабостью, утомляемостью, снижением трудоспособности, повышенным потоотделением, беспричинным повышением температуры тела, бледностью кожных покровов, кровью в кале, диареей или запорами. При немотивированном снижении массы тела без каких-либо причин сначала необходимо обратиться за консультацией к терапевту — а он при необходимости может направить к другим специалистам (в том числе проктологу) для проведения лабораторной, инструментальной диагностики и постановки диагноза.