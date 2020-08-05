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«Этот эмоциональный надрыв войдёт в историю». Как реагировали участники собрания на послание Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какую Беларусь мы построили и не должны потерять? Что делала власть, чтобы спасти людей от пандемии и сохранить экономику? Какими заботами будет жить страна в ближайшие пять лет? Эти и другие темы послания Президента Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию обсуждают эксперты в программе «
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«Этот эмоциональный надрыв войдёт в историю». Как реагировали участники собрания на послание Президента
Новости Беларуси. Какую Беларусь мы построили и не должны потерять? Что делала власть, чтобы спасти людей от пандемии и сохранить экономику? Какими заботами будет...
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