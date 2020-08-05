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«Этот эмоциональный надрыв войдёт в историю». Как реагировали участники собрания на послание Президента

05.08.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какую Беларусь мы построили и не должны потерять? Что делала власть, чтобы спасти людей от пандемии и сохранить экономику? Какими заботами будет жить страна в ближайшие пять лет? Эти и другие темы послания Президента Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию обсуждают эксперты в программе «В обстановке мира» на СТВ.

«Этот эмоциональный надрыв войдёт в историю». Как реагировали участники собрания на послание Президента


Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Глубокое послание, эмоциональное, и чувствуется, что оно прошло через сердце главы государства, и не могло не отозваться в наших сердцах. 

«Этот эмоциональный надрыв войдёт в историю». Как реагировали участники собрания на послание Президента


Алексей Беляев, политолог:
Было видно, как на протяжении полутора часов человек прямо из себя достает и выкладывает наружу все, что он переживает, и пытается донести до нас большую боль за ту страну, которая была рождена во многом благодаря ему и при огромном его участии. Глава государства переживает за страну не просто как обычный человек, а как творец, которому дорого его детище. Этот эмоциональный надрыв, прозвучавший особенно в конце выступления, где Президент говорил о любимой Беларуси, которую нельзя отдавать, войдет в историю. Человек как за ребенка переживает за свою страну.

«Этот эмоциональный надрыв войдёт в историю». Как реагировали участники собрания на послание Президента


Олег Романов, член Совета Республики:
Президент выбрал правильную методологическую установку при рассмотрении ситуации, которая складывается в нашей стране – понимание внутренних процессов в контексте общемировых. 

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Алексей Беляев, Лилия Ананич, Олег Романов

 
 
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