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Игорь Марзалюк: «В России есть силы, которые стремятся дестабилизировать обстановку в нашей стране»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «В России есть силы, которые стремятся дестабилизировать обстановку в нашей стране». Такое мнение в программе «
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей:
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Новости Беларуси. «В России есть силы, которые стремятся дестабилизировать обстановку в нашей стране». Такое мнение в программе «В обстановке мира» на СТВ...
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