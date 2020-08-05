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«Технологии «цветных революций» прописаны и для нашей Беларуси». И ещё три мнения об электоральной кампании

05.08.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Страна на пике электоральной кампании – выборов Президента страны. Идет досрочное голосование, претенденты на высший пост в государстве и их доверенные лица проводят встречи с избирателями. Обстановка напряженная. Как оценивают ход выборной кампании эксперты программы «В обстановке мира» на СТВ.  

«Технологии «цветных революций» прописаны и для нашей Беларуси». И ещё три мнения об электоральной кампании

Олег Романов, член Совета Республики:
Противостоять вызовам и угрозам глобального мира может только сильное государство, которое может себя защитить в информационной, продовольственной, военной и иных сферах национальной безопасности. Сегодня слабое государство становится жертвой конкурентных сил, поэтому укрепление белорусского государства – актуальная и совершенно необходимая задача.  

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Судьбоносная ситуация в нашей стране, потому что белорусский народ определяет дальнейшую судьбу развития белорусского государства. Исторически сложилось, что у нас общее информационное пространство с Российской Федерацией. Мы выросли из одного поля, разговариваем на одном и том же русском языке. Технологии «цветных революций» прописаны и для нашей Беларуси», и за этим стоят огромные финансовые средства. Белорусский народ услышал от Президента ответы на самые важные вопросы. Как мы будем жить? Мы будем жить, развиваясь, но на той базе, которой достигла наша страна. Политика, которая проводится все эти 25 лет в нашей стране, это курс, одобренный белорусским народом.  

«Технологии «цветных революций» прописаны и для нашей Беларуси». И ещё три мнения об электоральной кампании

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы видим провокации, которые преследуют определенную цель, направлены на наше население.

Алексей Беляев, политолог: 
Те люди в России, которые сейчас стоят за процессами, происходящими у нас в Беларуси, это не правительство Российской Федерации, а определенные круги олигархата, которые и внутри России пытаются добиться каких-то очков, и имеют связи с Западом. 

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Новости Беларуси. Страна на пике электоральной кампании – выборов Президента страны. Идет досрочное голосование, претенденты на высший пост в государстве и их...
 
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